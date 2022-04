Grevesmühlen/Upahl

Die Bürgerintiative „Kein Ackerland für Amazon!“, die sich gegen den geplanten Bau eines Logistikzentrums an der A 20 zwischen Upahl und Grevesmühlen wendet, weist auf die aktuelle Debatte um das Thema Lebensmittelproduktion hin.

„Klimawandel, Corona-Pandemie und nun der Krieg in der Ukraine – langsam sollte jedem von uns klar sein, wie schnell unser Leben aus den Fugen geraten kann und wie wichtig es ist, miteinander statt gegeneinander zu handeln, und wie wichtig der Schutz von Ressourcen ist“, sagt Beate Falkner von der Bürgerintiative.

56 Hektar umfasst das Gewerbegebiet

Zwischen Grevesmühlen und Upahl sollen 56 Hektar Ackerfläche zu einem Großgewerbestandort umgewandelt werden. 18 Hektar davon sind für den Bau eines Amazon-Logistikzentrums reserviert. Die Bürgerinitiative betont, dass aus ihrer Sicht kein wesentlicher Nutzen für die Region zu erkennen sei, im Gegenteil. „Auch der Bericht über den Vergleichsstandort Sülzetal hat daran nichts geändert. Dort sollen 1800 Menschen Arbeit gefunden haben und mehr als die Hälfte kämen aus dem Umkreis“, so Beate Falkner, die einen Blick in die Zahlen der zuständigen Arbeitsagentur in Sachsen-Anhalt geworfen hat. „Im Landkreis Börde waren im Startjahr des Logistikzentrums zum Jahresende nur knapp 100 Arbeitslose weniger gemeldet als im Januar. Dafür steigt die Anzahl unbesetzter Stellen, aktuell sind es über 600 mehr als im Januar 2020.“

Beate Falkner von der Bürgerinitiative spricht auf der Gemeindevertretersitzung in Upahl. Quelle: Michael Prochnow

Wertvolles Ackerland versiegelt

Sülzetals Bürgermeister hatte im Gespräch mit den Vertreter aus Wirtschaft und Politik aus Upahl und Grevesmühlen erklärt, dass Amazon enge Beziehungen zu den örtlichen Vereinen und Wohlfahrtsorganisationen pflege. Für die Mitglieder der Bürgerinitiative sind das lediglich Almosen. Denn Tatsache bleibe, dass in der Magdeburger Börde fruchtbares Ackerland versiegelt worden sei. „Vor allem, wenn man auf der gleichen Fläche tonnenweise Raps, Getreide oder auch Mais zur Erzeugung von Biogas hätte ernten können.“

Die BI argumentiert weiter, dass auch ein Stück Lebensqualität verloren gehe, sollte Amazon seine Pläne umsetzen. „Verlierer wären ebenso heimische Tiere und Pflanzen. Auf der verplanten Fläche befinden sich zum Beispiel Sölle, die auch „Himmelsaugen“ genannt werden und laut BUND besonders schützenswert sind. Sie sind Lebensräume für Insekten wie Wasserkäfer und Libellen und dienen als Trittsteine für wandernde Kleintierarten wie Frösche, Kröten, Molche und Salamander.“

Im Zuge der Planungen muss auf der betroffenen Fläche auch ein Kranichpaar umgesiedelt werden. Beate Falkner: „Handelt Amazon eigentlich auch mit Kranichfutter?“

