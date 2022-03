Upahl

Die politischen Beschlüsse sind gefasst, die Planungen sind angelaufen, derzeit laufen die Grundstücksverhandlungen, um das 56 Hektar große Gewerbegebiet zwischen Upahl und Grevesmühlen bauen zu können. Ende des Jahres sollen die Arbeiten beginnen, eines der ersten Projekte ist eine sechs Hektar große Logistikhalle, die Amazon bauen und betreiben will. Sechs Fußballfelder passen in die Halle. Die Bürgerinitiative, die sich in den vergangenen Tagen gegründet hat, will genau das verhindern. Am Donnerstag übergab Beate Falkner, die zusammen mit Miro Zahra und Katja Rückert die Initiative ins Leben gerufen hat, Upahls Bürgermeister Steve Springer eine Petition, in der sie einen Bürgerentscheid fordern, in dem über die Amazon-Ansiedlung abgestimmt werden soll. Die Frauen kritisieren nicht nur die Versiegelung von Ackerland, sie fürchten zunehmenden Verkehr und halten die Schaffung von 1500 Arbeitsplätzen für illusorisch.

Steve Springer, Bürgermeister der Gemeinde Upahl, stellte sich in einer einstündigen Debatte den

Fragen der Anwohner, etwa 20 waren zur Gemeindevertretersitzung gekommen. Er verteidigte den Beschluss der Gemeindevertreter, die sich mehrheitlich für das Großgewerbegebiet entschieden hatten. Dass sich seit einigen Wochen nun lautstarker Widerstand gegen die Pläne regt, sei laut dem Bürgermeister etwas spät. „Seit mehr als zwei Jahren ist bekannt, dass wir zusammen mit Grevesmühlen das Gewerbegebiet planen. Auch wenn die Investoren nicht öffentlich in Erscheinung getreten sind, in der Presse sind seit vielen Monaten alle Details veröffentlich worden.“

Für Upahl sei die Schaffung der Gewerbeflächen nicht nur eine Chance, sondern schlichtweg überlebensnotwendig. „Wir sind finanziell nicht mehr so gut aufgestellt wie es früher der Fall war. Diese Entwicklung ist für uns eine Möglichkeit, wieder auf die Beine zu kommen.“ Upahl hatte in den vergangenen Jahren sowohl Hanshagen im Jahr 2011 als auch Plüschow (2019) per Fusion aufgenommen, beide Gemeinden waren finanziell so klamm, dass es keinen Handlungsspielraum mehr gab. Upahl, inzwischen auf 1600 Einwohner angewachsen, galt viele Jahr als wohlhabende Kommune. „Aber die Lage hat sich verändert, wir müssen etwas tun, damit wir auch in Zukunft Vereine unterstützen können und investieren“, so Springer.

Zudem, auch das sei ein Argument, sei das Gewerbegebiet nicht nur für Upahl und Grevesmühlen bedeutsam. Auch für die Wirtschaft in der Region spiele das eine Rolle. Während in anderen Regionen die Hiobsbotschaften aus der Wirtschaft zunehmen, unter anderem schließt Nordex seinen Standort in Rostock, die Werftenpleite kommt dazu, hat Upahl die Chance auf Wachstum. „Es ist eine Chance, die wir ergreifen müssen.“

Kristine Lenschow, Kämmerin der Stadt Grevesmühlen, wies auf die zu erwartenden Steuereinnahmen hin. „Natürlich wissen wir alle, dass während der Bauphase und zu Beginn die Unternehmen wenig bis keine Steuern an die Kommunen abführen, aber die Erfahrung aus anderen Städten, die ähnliche Ansiedlungen haben, zeigt, dass im Laufe der Zeit Steuern in sechsstelliger Höhe zu erwarten sind.“ Konkrete Zahlen, so die Finanzexpertin, könne sie natürlich nicht nennen.

Für Beate Falkner und ihre Mitstreiterinnen sind das keine stichhaltigen Argumente. Ob jemals Steuern fließen werden, das sei stark zu bezweifeln. „Und bedenklich finde ich vor allem, dass sich die Gemeindevertreter keine Gedanken über die Ausmaße des Gebäudes gemacht haben. Allein die Größe des Logistikzentrums macht Angst.“

Am kommenden Dienstag, 22. März, werden Kommunalpolitiker aus Grevesmühlen und Upahl ein Logistikzentrum von Amazon in Sülzetal in Sachsen-Anhalt besuchen.

