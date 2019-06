Grevesmühlen

Es war eine schweißtreibende Angelegenheit, der Empfang des Bürgermeisters von Grevesmühlen am Freitagabend im Rathaussaal. Tags zuvor hatte die Klimaanlage ihren Betrieb eingestellt. Doch selbst die tropischen Temperaturen änderten nichts daran, dass die Veranstaltung erneut einen wunderbaren Rahmen bildete, um das Ehrenamt in Grevesmühlen zu würdigen. So trugen sich Karin Krüger, Angret Redersborg, Horst Lederer und Hans-Joachim Moll in das Ehrenbuch der Stadt ein. 200 geladene Gäste aus Sport, Wirtschaft, Politik und dem Ehrenamt begleiteten die Veranstaltung, die auch musikalisch ein Highlight war – dank Sängerin Hannah Jobson vom Piraten Open Air.

Tradition, Literatur und plattdeutsche Sprache

Karin Krüger erhielt die Auszeichnung, weil sie sich unter anderem seit vielen Jahren für den Erhalt der plattdeutschen Sprache einsetzt, so leitet sie zum Beispiel die „Plattdüütsch Gill“ des Heimatvereins. Angret Redersborg hat vor 45 Jahren die Tanz- und Trachtengruppe als Arbeitsgemeinschaft an ihrer damaligen Schule gegründet. Bis heute pflegt sie aufopferungsvoll dieses Erbe. Horst Lederer, wie Angret Redersborg ebenfalls Pädagoge im Ruhestand, kümmert sich nicht nur um die Literatur in Grevesmühlen sondern auch um die Chronik der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde. Hans-Joachim Moll ist eine Institution in Grevesmühlen als plattdeutsch sprechender Weihnachtsmann, Stadtausrufer und Laienschauspieler. Für den Umzug beim Stadtfest, den er seit Jahren anführt, erhielt er in diesem Jahr die Originalglocke des einstigen Grevesmühlener Stadtausrufers Hermann Suhrbier. Die Glocke ist eine Leihgabe.

Anerkennung für 60 Jahre in der Feuerwehr

Apropos Auszeichnungen: Traditionell werden auf dem Empfang auch verdiente Mitglieder der Grevesmühlener Feuerwehr geehrt. Wehrführer Steve Klemkow überreichte die Anerkennungen an Ronny Schiefner (10 Jahre in der Feuerwehr), Tommy Möller (25 Jahre), Christa Hiller (40 Jahre), Horst Martens (50 Jahre), Rolf Klemkow (50 Jahre) und Klaus Schröder (60 Jahre). Bürgermeister Lars Prahler würdigte in seiner Rede die Arbeit der Brandschützer in besonderer Weise: „Ihr habt ein hartes Jahr 2018 hinter euch, ihr seid immer zur Stelle gewesen. Ihr seid einfach unverzichtbar.“

Zur Galerie Das war der Empfang des Bürgermeisters in Grevesmühlen

Michael Prochnow