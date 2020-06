Bürgermeister von Boltenhagen: „Mit den Touristen kommt wieder mehr Leben in den Ort“

Boltenhagen

Wenn der grüne Bürgermeister des Ostseebades Boltenhagen, Raphael Wardecki (29), mit seinem auffälligen Lastenfahrrad durch den Ort fährt, wird er oft von Einheimischen angesprochen. „Genau deshalb bin ich auf diese Weise unterwegs“, sagt der Bestattungsunternehmer lächelnd, der erst seit einem knappen Jahr im Amt ist. Wardecki, ein Politik-Neuling, ist einer der jüngsten Bürgermeister Mecklenburg-Vorpommerns. Seine Kommunalpolitiker-Karriere begann gleich mit einer handfesten Corona-Krise.

Urlauber erobern Ostseeküste zurück

An diesem Tag, an dem die Sonne von einem blauen Himmel auf das Ostseebad herab strahlt, ist es ein älterer Herr, der dem Bürgermeister seine Eindrücke vom 25. Mai schildern möchte, der Montag, an dem die Urlauber nach Boltenhagen zurückkehrten. Erschreckend voll, sagt der Mann, hätte er es im ersten Moment gefunden. In gewisser Weise hätte er sich im Corona-Lockdown und den zweieinhalb Monaten ohne Touristen doch schon ein wenig an die Ruhe gewöhnt. Und ein wenig Furcht habe er auch, ob die Rückkehr der Urlaubshungrigen die Infektionen wieder befeuere.

Der Strand von Boltenhagen füllt sich wieder. Quelle: Prochnow

Aufmerksam hört Wardecki zu und sagt dann zu dem Mann, dass auch er, als er all die Autos an diesem Montag sah, die plötzlich wieder in das Ostseebad hineinfuhren und die Ostseeallee füllten, erst einmal durchatmen musste. Doch dann, sagt er zu dem Mann, hätte er gedacht, dass es gut sei, weil es nun endlich wieder weitergeht mit dem Leben. Denn das muss es, sagt der Bürgermeister auch noch, in einem Ort wie Boltenhagen, in dem die meisten ansässigen Unternehmen vom Tourismus leben.

Buslinie für Hotspots im Klützer Winkel Am 4. Juni treffen sich die Bürgermeister der Gemeinden im Klützer Winkel, um sich weiter zur Buslinie zu beraten, die die Hotspots im Ostseebad Boltenhagen, in Klütz, Hohenkirchen, Kalkhorst, Damshagen miteinander verbinden soll. Eine Buslinie mit Stationen, die alle touristischen Highlights der Region anfahren soll.

Vielleicht mit einem blauen Auge davongekommen

„Mir ist bisher nichts davon bekannt, dass es Insolvenzen von Unternehmen im Ort gegeben hätte“, sagt Wardecki. Auch, was die Stundungsanträge für Steuerzahlungen beträfe, sähe es ganz so aus, als hielte sich alles in Grenzen. Er selbst habe als Bürgermeister nur eine Handvoll Stundungsanträge unterschreiben müssen. Der Finanzausschuss, der alles, was an Anträgen hereinkommt, die über 5000 Euro liegen, genehmigen muss, musste nicht einmal tagen.

Blick über die Weiße Wiek in Tarnewitz Quelle: Prochnow

Mit einem „blauen Auge“ davonkommen

Auch was den Kurbetrieb im Ostseebad betrifft, hofft Wardecki, dass man insgesamt mit „einem blauen Auge“ davon komme. Die Mitarbeiter der Kurverwaltung sind mit der Rückkehr der Urlauber ebenfalls aus der Kurzarbeit in den zumindest relativen Normalbetrieb, was zurzeit alle noch immer geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen einschließt, zurückgekehrt. „Es fallen zwar die Einnahmen durch Kurabgaben und Veranstaltungen in den vergangenen Wochen weg, aber auch die Kosten, die Veranstaltungen verursachen. Und wenn nun die Sommersaison wieder anläuft und auch wieder Einnahmen hereinkommen, könnten wir diese Zeit womöglich besser verkraften, als wir befürchtet haben.“

Eine realistische Einschätzung der Situation könne man aber selbstverständlich an diesem Punkt noch nicht geben, betont Wardecki. „Das müssen wir abwarten. Es hängt auch davon ab, ob die Einschränkungen bald noch weiter gelockert werden können, ob Tagestouristen zum Beispiel auch schnell wieder kommen dürfen.“ Und natürlich davon, ob das Infektionsgeschehen weiter zurückgehe und sich nicht wieder ins Negative verändere.

Auch die Möwe freut die Rückkehr der Urlauber nach Boltenhagen – endlich ist wieder etwas los in ihrem Revier und der ein oder andere gute Happen fällt auch wieder ab. Quelle: Annett Meinke

Ausgebucht unter den geltenden Bedingungen

Was die Auslastung der Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen entsprechend der derzeit geltenden Bestimmungen angehe, sagt der Bürgermeister, dass er von verschiedenen Seiten gehört habe, dass alles ausgebucht sei.

Auch wenn vielleicht noch auf längere Sicht keine Veranstaltungen im Ostseebad stattfinden können – auch das Seebrückenfest im September wird vermutlich nicht stattfinden – genug zu tun, sagt Wardecki, habe die Kurverwaltung dennoch. „Die klassischen Aufgaben einer Kurverwaltung: Belange der Ordnung und Sauberkeit im Ostseebad, Kurkarten, Kurbeiträge, Ansprechpartner für die Urlauber sein“, sagt der studierte Betriebswirtschaftler. „Außerdem kümmert sich die Kurverwaltung derzeit um die Neugestaltung von Verträgen mit den Strandkorbvermietern. Es soll längere Verträge geben, um eine bessere Planungssicherheit zu haben.“

Neue Nachdenklichkeit im Ostseebad

Auf die Frage, wie er persönlich die vergangenen Wochen als Bürgermeister erlebt habe, überlegt Wardecki einen Moment, dann sagt er: „Es war eine andere Art von Stress als zuvor. Auf der einen Seite war es deutlich ruhiger, auf der anderen Seite sehr arbeitsaufwendig.“ Acht Stunden pro Tag, so der Bürgermeister, brauche er, um seinem Amt gerecht zu werden. Die Gemeindevertretung wurde in den vergangenen Wochen regelmäßig per Mail oder Telefon über alle wichtigen Informationen auf dem Laufenden gehalten. „Ich habe viel telefoniert in dieser Zeit, mit Gemeinderatsmitgliedern, den Ämtern, dem Seniorenbeirat im Ostseebad.“

Der Blick in Richtung Tarnewitz Quelle: Prochnow

Als einen Effekt der Corona-Krise, sagt Wardecki, nehme er bei Bürgern und Unternehmen im Ostseebad eine neue „Nachdenklichkeit“ wahr. „Diese Zeit hat bei einigen Prozesse angestoßen. Fragen danach, was wir eigentlich wirklich wollen und brauchen. Wie wir hier gemeinsam in Boltenhagen leben wollen, Einheimische und Touristen.“

Manch Ortsansässige, die sich vielleicht früher öfter von Touristen und ihren Belangen gestört gefühlt hätten, hätten nun vielleicht auch realisiert, was passieren würde, wären wirklich dauerhaft kaum noch oder sehr viel weniger Urlauber im Ort. Und die Urlauber hätten vielleicht Boltenhagen und seine Angebote auch noch ein wenig mehr schätzen gelernt.

Endlich wieder Urlauber in Boltenhagen! Quelle: Annett Meinke

