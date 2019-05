Selmsdorf

Der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) stellt sich am 26. Mai erneut zur Wahl. Ebenfalls für das höchste politische Ehrenamt in der Gemeinde bewirbt sich zum zweiten Mal nach 2014 Udo Gutschke von der Wählergemeinschaft „Bürger für Selmsdorf“ (BFS). Die OZ befragt beide Kandidaten nach ihren politischen Positionen und persönlichen Qualifikationen.

Das sind die Bewerber Marcus Kreft gehört seit 2009 der Selmsdorfer Gemeindevertretung an. 2014 wurde er mit 52 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Der Sozialdemokrat ist Kaufmann. Geburtsjahr: 1976 Udo Gutschke ist seit 2014 Gemeindevertreter in Selmsdorf. Bei der Bürgermeisterwahl vor fünf Jahren erhielt er als einer von drei Kandidaten 42 Prozent der Stimmen. Das Mitglied der Wählergemeinschaft „Bürger für Selmsdorf“ ist Ingenieurökonom. Geburtsjahr: 1953.

Udo Gutschke (BFS) ist erster stellvertretender Bürgermeister in Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Udo Gutschke

Was qualifiziert Sie für das Amt des Bürgermeisters?

Langjährige Erfahrung im Ehrenamt, seit 2014 erster stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Selmsdorf, seit 2014 BFS-Fraktionsvorsitzender in der Gemeindevertretung, seit 2014 Mitglied des Amtsausschusses und Vorsitzender des Finanz- und Personalausschusses des Amtes Schönberger Land.

Was hebt Sie von Ihrem Mitbewerber ab?

Ich bin täglich vor Ort für die Bürger ansprechbar. Ich stehe für Ehrlichkeit in der Politik und: keine Versprechen, die nicht eingehalten werden können.

Was sind für Sie die drei größten Herausforderungen, die die Gemeinde in den nächsten fünf Jahren zu meistern hat?

Erschließung des Gewerbegebietes „Kurzstucken“, da dort bereits sehr viel investiert wurde, Umsetzung der Brandschutzauflagen für alle öffentlichen Gebäude, Erhalt der geschaffenen Infrastruktur.

Welche drei Themen sind Ihnen außerdem besonders wichtig?

Kultur- und Freizeitangebote erhalten und weiterentwickeln, Mitgestaltung des ganztägigen Lernens an unserer Grundschule in Form einer vollen Halbtagsschule, Umsetzung weiterer Ökomaßnahmen.

Wie wollen Sie den finanziellen Spielraum der Gemeinde vergrößern?

Aufgrund des von der SPD-Landesregierung beschlossenen neuen Finanzausgleichsgesetzes wird es künftig kaum beziehungsweise keine finanziellen Spielräume geben. Selmsdorf zählt zu den wenigen Gemeinden in Nordwestmecklenburg, die zukünftig durch das Finanzausgleichsgesetz über weniger Geld verfügen (Infrastrukturpauschale ab 2020). Durch neue Gewerbeansiedlungen zusätzlich erzielte Gewerbesteuereinnahmen werden über die Finanzausgleichsumlage (die sogenannte „Reichensteuer“) durch das Land abgeschöpft. Um den finanziellen Spielraum der Gemeinde zu vergrößern: solide Haushaltsführung, Verkauf von Gewerbeflächen.

Was wollen Sie tun, um das gesellschaftliche Leben und den Zusammenhalt in der Gemeinde zu fördern?

Die Arbeit der ehrenamtlich Tätigen stärker würdigen, Umsetzung der Richtlinie der Gemeinde Selmsdorf zur Vornahme von Ehrungen vom 27.11.2015, Entwicklung von jahreszeitlichen Märkten in Zusammenarbeit mit den Vereinen und der Kirchgemeinde.

Marcus Kreft

Was qualifiziert Sie für das Amt des Bürgermeisters?

Meine berufliche Tätigkeit als Führungskraft in einer Bank und gleichzeitig als Betriebsrat haben mir stark geholfen, diese Aufgabe in den letzten fünf Jahren zu meistern. Als Bürgermeister muss ich aber auch primär die Anliegen der Menschen in unserem Ort ernst nehmen und nach Problemlösungen suchen, aber auch Gespräche mit Gewerbetreibenden, Investoren und Behörden führen. Den richtigen Umgang und Ton im jeweiligen Umgang zu finden, habe ich in meinen früheren Tätigkeiten gelernt. Ich habe eine klare Vorstellung davon, was ich für unsere Menschen im Ort erreichen möchte und lasse auch bei dem einen oder anderen Rückschlag nicht locker.

Was hebt Sie von Ihrem Mitbewerber ab?

Ich lasse mich eher selten aus der Ruhe bringen und versuche Probleme in der Regel auf der sachlichen Ebene zu lösen. Ich gehe in der Regel sehr pragmatisch an die Dinge heran und versuche, bei unterschiedlichen Interessenlagen in der Regel einen Kompromiss zu finden, mit dem alle Seiten leben können. Ein weiterer Vorteil ist sicherlich auch, dass ich über die Jahre ein großes Netzwerk von Experten und Ansprechpartnern aufgebaut habe, die mir bei den unterschiedlichsten Fragestellungen zu Gemeindethemen behilflich sein können. Hier ist es auch von Vorteil, dass man Mitglied in einer Partei ist, die auf allen Themenfeldern aktiv ist, Regierungsverantwortung trägt und selber entsprechende Fachleute in ihren Reihen hat.

Was sind für Sie die drei größten Herausforderungen, die die Gemeinde in den nächsten fünf Jahren zu meistern hat?

Finanzielle Stärke der Gemeinde, trotz der hohen Abgaben, die wir an den Landkreis, das Amt und Land (Reichensteuer) leisten müssen. Die Erweiterung des Gewerbegebiets bei Lauen ist soweit vorbereitet und soll neben Einnahmen aus der Gewerbesteuer auch weitere Arbeitsplätze nach Selmsdorf ziehen. Die größte Herausforderung ist jedoch, die Infrastruktur mit Feuerwehr, Gemeindehausumbau und altersgerechtem Wohnen auf vernünftige Beine für die Zukunft zu stellen.

Welche drei Themen sind Ihnen außerdem besonders wichtig?

Die Angebote für Kinder will ich weiter ausbauen und die Digitalisierung in der Schule weiter voranbringen. Die Angebote für die Jugendlichen müssen wir in Zukunft breiter aufstellen. Außerdem ist der ganze Bereich Kultur bekannterweise ein Herzensanliegen von mir. Damit bringen wir Menschen zusammen. Sehr wichtig, damit unser Ort weiter zusammenwächst.

Wie wollen Sie den finanziellen Spielraum der Gemeinde vergrößern?

Weitere Erhöhung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer, aber auch durch Maßnahmen wie zum Beispiel, die Realisierung von weiteren Ökomaßnahmen, bei denen die Gemeinde die daraus erzielten Punkte verkaufen kann und damit Einnahmen erzielt. Um Projekte zu realisieren – ob es der Sportstättenbau, die Realisierung des neuen Gewerbegebiets oder die gemeindlichen Gebäude sind –, sind Fördermittel eine wichtige Säule für die erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen.

Was wollen Sie tun, um das gesellschaftliche Leben und den Zusammenhalt in der Gemeinde zu fördern?

Kultur ist ein Schlüssel, um Menschen zusammenzubringen. Die Angebote sind jetzt schon vielfältig im Vergleich. Diese möchte ich erhalten und erweitern. Aktive Menschen sollten immer unterstützt werden.

