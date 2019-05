Schönberg

Die Stadt Schönberg bekommt einen neuen Bürgermeister. Stephan Korn von der in diesem Jahr gegründeten Kommunalen Wählergemeinschaft (KWG) löst Lutz Götze ( SPD) ab. Korn erhielt bei der Wahl am Sonntag 63,06 Prozent der gültigen Stimmen. Lutz Götze kam diesmal auf 36,94 Prozent. Bei der Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 2014 hatte Götze 54 Prozent bekommen, sein Mitbewerber Michael Heinze ( Die Linke) 46 Prozent.

Mit Abstand erfolgreichsten bei der Wahl der Schönberger Stadtvertreter am Sonntag: die KWG mit 46,71 Prozent, gefolgt von der SPD (19,85 Prozent), CDU (16,73 Prozent) und Die Linke (12,74 Prozent).

In allen anderen größeren Kommunen im Schönberger Land sind die alten Bürgermeister auch die neuen. Am deutlichsten das Ergebnis in Dassow. Hier setzt sich die amtierende Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) klar von der CDU-Kandidatin Katharina Stinnes ab. Zwar lagen am Montagmorgen gegen 8 Uhr erst die Ergebnisse aus vier von fünf Wahllokalen vor, doch Annett Pahl führte zu diesem Zeitpunkt uneinholbar mit 82,23 Prozent. Katharina Stinnes lag mit 17,77. Am erfolgreichen bei der Wahl der Stadtvertretung in Dassow: die SPD (39,93 Prozent) vor der Wählergemeinschaft Ostseestrand (WGO), die ihren Anteil auf 31,67 Prozent steigern konnte, der CDU (20,24 Prozent) und Bündnis 90/Grüne (8,15 Prozent).

Einen klaren Sieg fährt Marcus Kreft ( SPD) in der Gemeinde Selmsdorf ein. Er erhielt bei der Wahl des Bürgermeisters am Sonntag 68,73 Prozent der gültigen Stimmen. Damit liegt er deutlich über dem Ergebnis von 2014. Damals kam Kreft auf 52 Prozent, Udo Gutschke ( Wählergemeinschaft „Bürger für Selmsdorf“, BfS) auf damals auf 42 Prozent und Karl-Heinz Kniep ( CDU) auf sechs Prozent. Diesmal gaben 31,27 Prozent der Wähler in Selmsdorf ihre Stimme dem Bürgermeisterkandidaten Udo Gutschke. Karl-Heinz Kniep trat nicht erneut an.

Für viel Gesprächsstoff sorgte in der Gemeinde Selmsdorf ein kurz vor der Wahl verbreitetes Flugblatt des ehemaligen Bürgermeisters Detlef Hitzigrat, der schreibt: „In meiner Amtszeit von 1994 bis 2014 ist durch mein Wirken das heutige Selmsdorf entstanden.“ Hitzigrat kritisiert Kreft und appelliert an die Bürger: „Es wird Zeit, dass sich wieder etwas ändert. Fünf Jahre Stillstand reichen. Entscheiden Sie für Selmsdorf.“ Eine große Mehrheit entschied sich nicht im Sinne Hitzigrats.

Erfolgreich war die SPD in Selmsdorf auch bei der Wahl der Gemeindevertretung. Sie hat die Mehrheit. Ihre Kandidaten bekamen insgesamt 54,85 Prozent der Stimmen. Die BfS erhielt 35,11 Prozent, die CDU 10,04 Prozent.

In der Gemeinde Lüdersdorf ist Erhard Huzel ( CDU) wiedergewählt. Er bekam am Sonntag 51,81 Prozent der gültigen Stimmen. Eine Stichwahl wird es damit nicht geben. Petra Zacharias (Die Initiative) kam auf 27,88 Prozent, Frank Rathke ( SPD) auf 20,31 Prozent. Bei der Wahl der Gemeindevertreter erhielt die SPD 16,82 Prozent der Stimmen, „Die Initiative“ 21,61 Prozent, die CDU 39,66 Prozent, die Wählergemeinschaft „Bürger für Lüdersdorf“ (BfS) 12,51 Prozent und die Wählergemeinschaft „Ländlicher Raum, Umwelt, Landwirtschaft“ (LUL) 3,89 Prozent

Bei der Bürgermeisterwahl in der Sonntag neu gebildeten Gemeinde Siemz-Niendorf erhielt Anne Haberkorn von der Wählergemeinschaft „Bürger für Siemz-Niendorf“ (BFSN) 76,22 Prozent der Stimmen. Sie war die einzige Bewerberin in der Kommune, die durch den Zusammenschluss von Groß Siemz und Niendorf entstanden ist. Für den Gemeindenamen „ Siemz-Niendorf“ stimmten bei einem Bürgerentscheid 68,28 Prozent. 31,72 Prozent der Wähler lehnten den einzigen Vorschlag ab, über den am Sonntag zu entscheiden war.

Wiedergewählt wurden die Bürgermeister der drei kleinsten Gemeinden im Schönberger Land. Dort stellten sich nur die Amtsinhaber der Wahl. In Grieben kam Frank Lenschow ( Wählergemeinschaft Grieben und Zehmen) auf 74,36 Prozent Ja-Stimmen. In Menzendorf erhielt Anke Goerke (Anwohnerinteressengemeinschaft Menzendorf) 82,44 Prozent Ja-Stimmen. In Roduchelstorf erreichte Petra Kassow ( Wählergemeinschaft Roduchelstorf Cordshagen) 85,93 Prozent.

Hochburgen der Parteien Überdurchschnittliche Ergebnisse erreichten Parteien im Schönberger Land bei der Wahl des Kreistags dort, wo sie auch bei den Wahlen der Bürgermeister und Gemeindevertreter erfolgreich waren. Bei der Kreistagswahl erreichte die CDU ihr bestes Ergebnis im Amt Schönberger Land in der Gemeinde Lüdersdorf (33,77 Prozent). Die SPD ist besonders stark in Dassow (42,28 Prozent) und Selmsdorf (40,31 Prozent). Bündnis 90/Grüne bekam viele Stimmen in den Gemeinden Lüdersdorf (22,55 Prozent) und Grieben (18,37 Prozent). Beste Ergebnisse der AfD bei der Kreistagswahl in Schönberger Land: 13,65 Prozent in Selmsdorf, 12,25 Prozent in Dassow, 10,89 Prozent in Schönberg. Die Wählergemeinschaft „Ländlicher Raum, Umwelt, Landwirtschaft“ (LUL) war bei der Wahl des Kreistags besonders erfolgreich in Grieben (27,04 Prozent) und Siemz-Niendorf (20,45 Prozent).

Die Wahlbeteiligung im Schönberger Land lag am Sonntag in allen Städten und Gemeinden über der von 2014. Am höchsten war sie diesmal mit 70 Prozent in Roduchelstorf, gefolgt von Siemz-Niendorf (64,66 Prozent) und Lüdersdorf, wo sich 61,57 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten. 60,35 Prozent war die Wahlbeteiligung in Selmsdorf. Auf dem vorletzten Platz: Schönberg mit 55,90 Prozent. Schlusslicht: Dassow. Dort wurde am Montagmorgen nach der Auswertung der Stimmen aus vier von fünf Wahllokalen eine Beteiligung von 48,24 Prozent gemeldet.

Jürgen Lenz