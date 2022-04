Bürgerwiese in Grevesmühlen: Gibt es einen neuen Treffpunkt für die Jugendlichen?

Grevesmühlen

Anfang Dezember vergangenen Jahres riss der Bauhof die Überreste der Bushaltestelle an der Bürgerwiese ab. Kurz zuvor hatten Unbekannte Feuer an dem Bauwerk gelegt, das durch den Brand und die anschließenden Löscharbeiten so stark beschädigt war, dass ein Abriss unumgänglich wurde. Seitdem fehlt den Jugendlichen ihr Treffpunkt im Park, wie die Bürgerwiese umgangssprachlich genannt wird. 

Die Bushaltestelle an der Bürgerwiese in Grevesmühlen, der Treffpunkt der Jugendlichen, ist Dienstagnacht abgebrannt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Petra Strübing: „So haben die Jugendlichen wieder einen Treffpunkt, tagsüber können die Eltern der Kinder, die auf dem Spielplatz sind, dort sitzen.“ Quelle: Michael Prochnow

Die Sitzbank an den Eichen gibt es zwar noch, doch bei Regen gibt es dort keinen Schutz. „Das wollen wir ändern“, sagt Petra Strübing von der Fraktion Die Linke in der Stadtvertretung Grevesmühlen. Die Fraktion hat einen Antrag in die Stadtvertretung eingebracht, der darauf abzielt, einen Treffpunkt zu schaffen, der sowohl den Jugendlichen eine Möglichkeit bietet, Schutz vor der Witterung zu suchen als auch den Besuchern des Spielplatzes zugutekommt. Die Lösung könnte nach Aussage von Petra Strübing ein in den Boden eingelassenes Rondell mit Überdachung sein, das nach allen Seiten offen einsehbar ist. „So haben die Jugendlichen wieder einen Treffpunkt, tagsüber können die Eltern der Kinder, die auf dem Spielplatz sind, dort sitzen“, so die Kommunalpolitikerin.

Sorge vor Vandalismus

So könnte die Sitzgruppe für die Jugendlichen auf der Bürgerwiese in Grevesmühlen aussehen. Quelle: privat

Die Sorge, dass auch dieses Bauwerk durch Vandlismus beschädigt werden kann, sehen zwar auch die Antragsteller. „Aber das kann kein Argument sein, um nichts zu machen“, so Volkmar Schulz, Fraktionsvorsitzender der Linken. Dementsprechend stabil soll der Unterstand sein, nämlich aus Stahl und Beton. Einen Entwurf haben die Fraktionsmitglieder gleich gereicht. Ob es tatsächlich einen neuen Unterstand geben wird und wie der aussehen könnte, ist im Moment völlig unklar. Denn der Vorschlag soll im Rahmen des ISEC diskutiert werden, darauf einigten sich am Ende die Stadtvertreter. „ISEC“ steht für „Integriertes Stadtentwicklungskonzept“ und bedeutet nichts anderes, als dass in mehreren Konferenzen, an denen Einwohner ebenso wie Kommunalpolitiker teilnehmen sollen, entschieden wird, wie und in welche Richtung sich Grevesmühlen entwickeln soll – konkrete Projekte wie der Jugendtreffpunkt inklusive.

Bei den Jugendlichen aus der Bürgerwiese kommt der Vorschlag der Linksfraktion durchaus gut an. Eine Umfrage unter den Jungen und Mädchen, die sich dort abends treffen, gestaltete sich zwar schwierig, da keiner offen in der Zeitung darüber reden will. Aber eine Meinung dazu haben sie doch: Der mögliche Standort auf der Wiese zwischen Spiel- und Sportplatz sei jedenfalls nicht sonderlich gut geeignet, lautete der Kommentar der Jugendlichen. Sie würden lieber nicht so auf dem Präsentierteller sitzen, eher am Rand der Wiese oder bei den Eichen. An der Konferenz teilnehmen? „Bringt ja doch nichts.“

Auf dieser Fläche auf der Bürgerwiese könnte die Sitzgelegenheit entstehen. Quelle: Michael Prochnow

ISEC-Konferenzen in diesem Jahr

Apropos Konferenz: Am Donnerstag, 28. April, wird es ein erstes Treffen geben, das online stattfindet und an dem alle teilnehmen können, die mit Ideen und Anregungen zur Entwicklung der Stadt beitragen wollen. Den Link dazu finden Sie auf der Internetseite der Stadt Grevesmühlen, Stichwort ISEC. Am 12. Mai wird es dann konkreter. Die Stadt hat nach dem Zufallsprinzip Bürger ausgewählt, die zu einem Treffen eingeladen werden, auf der neben neuen Ideen auch die Vorschläge aus der Onlinekonferenz diskutiert werden sollen. Ein weiteres Treffen ist Anfang September geplant, die konkreten Rahmenbedingungen werden noch bekannt gegeben.

Von Michael Prochnow