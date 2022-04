Nachdem die Bushaltestelle an der Bürgerwiese abgefackelt ist, fehlt den Jugendlichen einer ihrer Treffpunkte. Nun gibt es vonseiten der Stadt Überlegungen, eine Sitzgruppe zu bauen. Doch die Debatte darum nimmt gerade Fahrt auf. Welche Vorschläge es gibt, was dafür und was dagegen spricht, lesen Sie im Beitrag.