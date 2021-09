Die ersten Wahlbenachrichtigungen in MV sind raus: Am 26. September wird gewählt. Doch wem kann ich bei der Bundestagswahl 2021 eigentlich meine Erststimme geben? Und wie erfahre ich das Ergebnis am Tag der Wahl? Die OZ beantwortet hier alle wichtigen Fragen zum Wahlkreis 13.