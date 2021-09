Sellering sieht SPD-Sieg als persönlichen Erfolg Schwesigs

Der frühere Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hat den SPD-Sieg bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern als Riesenerfolg seiner Nachfolgerin Manuela Schwesig bewertet. „Und zwar nicht nur das hohe Wahlergebnis, sondern vor allem der Abstand zur Bundespartei. Das zeigt, dass es ihr persönlicher Erfolg ist“, sagte Sellering am Sonntag in Schwerin.



Bei der Landtagswahl haben die Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zur Wahl 2016 kräftig zugelegt und laut Hochrechnungen 38,2 bis 39,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. Bei der Bundestagswahl kam die SPD auf etwa 26 Prozent.