Wismar/Bad Doberan/Grevesmühlen

Frank Junge hat den Wahlabend in seiner Heimatstadt Wismar begonnen. „Das ist Tradition“, sagt der 54-Jährige. Hier könne er mit vielen Bekannten fachsimpeln. Seine Augen strahlen, als er die erste Hochrechnung sieht. Es deutet sich ein klarer Sieg beim Kampf um die Direktmandate an. Zweimal hat er bei den Wahlen zuvor weniger Stimmen als die CDU-Kandidaten geholt – diesmal lässt er diese Konkurrenz im Bundestagswahlkreis 13 weit hinter sich. Am Ende vereint er 35,2 Prozent der Stimmen auf sich; das sind 11,2 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2017. Mehr als jeder dritte Wähler gab ihm die Stimme.

Wiederwahl in den Bundestag

„„Ich bin gespannt, wie in den einzelnen Wahlbezirken gewählt wurde, in den ländlichen Bereichen bin ich sonst immer etwas schwächer gewesen“, sagt Frank Junge. In den letzten Umfragen hätte sich eine Annäherung der CDU angedeutet, dennoch seien die Beliebtheitswerte von Kanzlerkandidat Olaf Scholz ungebrochen: Was ihn besonders freut: Die SPD habe sich bei der Anzahl der Direktmandate im Vergleich zur letzten Wahl deutlich verbessert. Gegen 20 Uhr verlässt Frank Junge Wismar und fährt zur SPD-Party nach Schwerin. Dort feiert er seine Wiederwahl in den Bundestag.

„Ich werde für meine Wähler da sein“

Die frischgewählte CDU-Bundestagsabgeordnete Simone Borchardt am Wahlabend in ihrem Garten in Warnow Quelle: Annabelle von Bernstorff

Gedämpfter war die Stimmung bei der privaten Wahltparty von Simone Borchardt in ihrem Garten in Warnow. Sie macht aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl: „Das Wahlergebnis der Union stellt mich nicht zufrieden.“ Im Kreise ihrer Familie und engsten Wahlhelfer erklärt sie: „Mein Anspruch war es, den Wahlkreis direkt zu gewinnen.“ Bis kurz vor 22 Uhr wartete sie dann auch gespannt im Schein einer großen Feuerschale, bis feststand: Mit 18,2 Prozent der Erststimmen reicht es zwar lange nicht für das Direktmandat, über den Listenplatz drei ist Simone Borchardt aber dennoch sicher im neu gewählten Bundestag. „Ich freue mich, meine Region über die Liste zu vertreten“, sagte sie sichtlich erleichtert. „Mir ist wichtig, Vertrauen in die CDU-Politik zurückzugewinnen und wieder mehr Bürgernähe aufzubauen.“ Sie verspricht: „Ich werde für meine Wähler da sein!“

Keine große Enttäuschung bei FDP

Der FDP-Kandidat Daniel Bohl genoss die ausgelassene Stimmung auf der Wahlparty der Landes-FDP in Schwerin. Für seine eigene Kandidatur hatte er sich bei aller Ernsthaftigkeit von Anfang an keine zu großen Hoffnungen gemacht: „Ich bin nicht besonders enttäuscht, dass ich kein Mandat errungen habe“, so Bohl. „Dazu hätte die FDP 25 Prozent gebraucht.“ Bohl holt 7,2 Prozent.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stephanie Zajonc ist für die neu gegründete Partei Die Basis angetreten. Sie habe nicht damit gerechnet, in den Bundestag zu kommen, mit dem Ergebnis ist die Bad Doberanerin aber zufrieden (1,9 Prozent). „Uns war wichtig, das wir in aller Munde sind, dass man weiß, dass es uns gibt“, sagte sie. Sie werde sich auf jeden Fall weiter politisch engagieren. „Es kommen ja auch wieder Kommunalwahlen.“

Judith Keller (Die Linke) aus Roggenstorf hatte bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass Frank Junge das Rennen machen würde. „Gegen ihn und die SPD anzutreten, war schon sportlich, das muss man einfach sagen.“ Aber dass so viele Wähler ein Kreuz bei ihr gemacht haben – am Ende holt sie 10,4 Prozent der Stimmen –, mache sie stolz. Und das gibt ihr Kraft für die Zukunft. „Ich werde jetzt richtig Gas geben im Jugendhilfeausschuss, es gibt so viele Themen wie zum Beispiel die Finanzierung der Tagesmütter, die angepackt werden müssen, da gibt es jede Menge zu tun.“

Andreas-Michael Mrachacz, Mediziner aus Lübow, (17,2 Prozent) hatte sich für die AfD um das Direktmandat beworben. Dass er gegen Frank Junge verlieren würde, „das war abzusehen. Insofern bin ich ganz zufrieden.“ Er habe sich überreden lassen, zur Wahl anzutreten. „Und mein Ziel war, gut abzuschneiden, das haben wir und das habe ich erreicht.“

Von Kerstin Schroeder, Annabelle von Bernstorff, Anja Levien