Rostock

Am vergangenen Sonntag fanden in Mecklenburg-Vorpommern die Wahlen für einen neuen Landtag statt. Auch für den Bundestag konnten Stimmen abgegeben werden. Der Wahlabend war für die Parteien spannend: Wer zieht ein, ins Schweriner Schloss und in den Berliner Bundestag?

Inzwischen stehen die Ergebnisse fest. Wie die Wähler in Mecklenburg-Vorpommern in den einzelnen Kommunen für die jeweiligen Parteien abgestimmt haben, wo es besonders viele Erst- und Zweitstimmen für den Bundestag und den Landtag für AfD, Grüne oder SPD gab – und wo nicht – haben wir für Sie für jede Partei in interaktive Grafiken zusammengefasst.

Wahlsieger, sowohl auf Landes- , als auch auf Bundesebene, ist die Sozialdemokratische Partei (SPD). Für den Bundestag konnte sie 25,7 Prozent der Zweitstimmen gewinnen, für den Landtag stimmten sogar 39,6 Prozent der Wähler mit der Zweitstimme die Partei.

Für andere Parteien, wie der CDU oder Der Linken, sieht es hingegen nicht ganz so gut aus mit den vorläufigen Wahlergebnissen: Sie müssen sowohl auf Landesebene, als auch im Bundestag Verluste hinnehmen. Jubelstimmung gab es bei den Grünen und der FDP.

Von sp