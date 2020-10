Toralf Herzog engagiert sich seit 18 Jahren ehrenamtlich für das Deutsche Rote Kreuz in MV. Sein Einsatz für ein Corona-Testzentrum in Nordwestmecklenburg während der ersten Corona-Welle brachte ihm die Nominierung für das Bundesverdienstkreuz ein. Wie es am 1. Oktober in Berlin im Schloss Bellevue für ihn lief, wer die anderen Nominierten waren, davon erzählt er.