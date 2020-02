Bundesverdienstmedaille: Diese Diedrichshägerin hat das Wetter im Blick

Diedrichshagen/Rüting

An jedem Morgen – im Herbst und Winter um 6.50 Uhr, im Frühjahr und Sommer etwas später – begibt sich Hedda Oldenburg (77) aus Diedrichshagen bei Grevesmühlen in den Garten der Familie. „Egal wie das Wetter ist“, sagt sie und lacht.

Sie sucht eine kleine Messstation auf, die vom Deutschen Wetterdienst dort installiert wurde, entleert den Inhalt des Auffangbehälters für Niederschlag in ihren Messbecher und notiert akribisch die ermittelte Menge. „Dazu noch die Konsistenz; handelt es sich um flüssigen Niederschlag, also Regen, oder körnigen, zum Beispiel Hagel oder Schnee“, sagt sie. Falls Schnee auf dem Boden liegen sollte, muss noch notiert werden, wie er sich zeigt: als geschlossene Schneedecke oder durchbrochen mit freien Flecken – und natürlich, wie hoch die Schneedecke ist.

Daten werden per App übermittelt

Die auf diese Weise täglich gewonnenen Niederschlagsdaten übermittelt sie im Anschluss – inzwischen per App und mit dem Ipad über das Internet – an die Messnetzgruppe Potsdam, die zum Wetterdienst gehört. „Früher gab es Listen, in die ich die Daten über einen Monat lang eingetragen und dann übermittelt habe“, sagt sie. Noch heute führt Hedda Oldenburg ein schriftliches Tagebuch für sich, sagt sie. Ihren Mann und ihren Sohn, die beide Landwirte sind, erzählt sie, interessiert natürlich sehr, wie es sich mit dem Niederschlag verhält.

Der trockene Sommer 2018 ist mit den Niederschlagsmengen im Jahr 2019 und auch jetzt mit dem milden, feuchten Winter 2019/20 noch längst nicht ausgeglichen, sagt Hedda Oldenburg. „Dafür hätte es eine gute Schneedecke gebraucht, die dann im Frühjahr abtaut und so den Grundwasserpegel wieder auffüllt. Oder eben noch deutlich mehr und konstant Regen in den kommenden Monaten.“

Automatisierung des hauptamtlichen Messnetzes Der Deutsche Wetterdienst automatisiert nach und nach immer mehr seiner hauptamtlichen Stationen. Nur noch wenige sind rund um die Uhr mit Personal besetzt. Zum Anfang des Jahres hat auch die Wetterbeobachtungsstation auf dem Brocken (Harz) die Arbeit eingestellt. Von den ehrenamtlichen konventionellen Niederschlagsbeobachtern und -beobachterinnen geben inzwischen die meisten ihre Daten über das Internet ein. Von 262 Beobachtern übermitteln bereits 210 täglich via Internet ihre Daten.

Verdienstmedaille vom Bundespräsidenten

Die ehemalige Sekretärin und Buchhalterin, die im ortsansässigen Landwirtschaftsbetrieb der Familie, der Agrarprodukt Rüting, bis zu ihrer Pensionierung mitarbeitete, ist eine von derzeit insgesamt 262 ehrenamtlichen Wetterbeobachterinnen und Wetterbeobachtern bundesweit.

Hedda Oldenburg gehört dabei sogar zu den zwei Dienstältesten, ist seit über 40 Jahren mit dabei. Für ihre ehrenamtlichen Verdienste wurde die Diedrichshägerin jetzt vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet. Eine Ehrung, die sie freut. Die Medaille und die Urkunde wurden ihr im Schweriner Restaurant „Friedrichs“ in Anwesenheit ihres Mannes und Sohnes von Till Backhaus, dem Agrarminister Mecklenburg-Vorpommerns, überreicht.

Neben Hedda Oldenburg wurde auch Helga Völz aus Rehberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), die ebenfalls seit 40 Jahren das Wettergeschehen in ihrer Region beobachtet, ausgezeichnet.

Seit dem 1. April 1979 beobachtet die Diedrichshägerin nun also das Wetter – zunächst im Auftrag des DDR-Wetterdienstes, nach der Wiedervereinigung Deutschlands dann im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes. „Ich habe die Wetterbeobachtung von meinen Nachbarn übernommen, der Familie Böttcher hier in Diedrichshagen“, erzählt sie. Die Böttchers leben längst nicht mehr.

Empfang im Restaurant „Friedrichs“ in Schwerin anlässlich der Verleihung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an die ehrenamtliche Wetterbeobachterin Hedda Oldenburg (77) aus Diedrichshagen (Mitte, türkisfarbenes Kostüm). Die Medaille übergab Till Backhaus (SPD), Agrarminister von MV (rechts), stellvertretend für die derzeit an Krebs erkrankte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Quelle: privat

Das Wetter hat sich verändert

Gelernt hat Hedda Oldenburg über das Wetter vor allen Dingen eines, sagt sie: „Es ist nicht wirklich vorhersehbar. Auch wenn ich die Niederschläge nun schon so lange beobachte, langfristig könnte ich keine Prognosen stellen.“ Dass das Wetter sich verändert hat, kann sie jedoch bestätigen. „Und wir müssen uns auf weitere Veränderungen einstellen“, glaubt sie.

Wie lange sie das Wetter noch beobachten will, weiß sie nicht. Über das Aufhören, sagt sie, denke sie jedenfalls noch nicht nach. Auf die Frage, wer in den 40 Jahren die Messungen und Beobachtungen des Wetters und der Niederschläge übernommen hat, wenn sie in den Urlaub gefahren ist, antwortet sie: „Mein Mann war und ist immer noch Landwirt. Er fährt nicht so gern in den Urlaub. Ich war also meistens da und habe die Messungen vorgenommen.“

Und wenn Hedda Oldenburg und ihr Mann dann doch einmal in den Urlaub fahren, wird die Wetterbeobachterin von ihrer Schwiegertochter vertreten. Die Wetterdaten aus Diedrichshagen erhält der Deutsche Wetterdienst auf jeden Fall.

