Grevesmühlen

Kulturell verankert ist das Erntedankfest auch in Grevesmühlen. Am Sonntag gibt es um 9.30 Uhr in der Nikolaikirche einen Festgottesdienst anlässlich des Brauchtums. Vorab brachten Frederik und Renate der evangelischen integrativen Kindertagesstätte Am Ploggensee (hier im Foto mit dem stellvertretenden Einrichtungsleiter Michael Skubski) einen Erntewagen vorbei, der die Kirche am Sonntag schmücken wird.

Begleitet wurde das Trio von allen Krippen- und Kindergartenkindern der Einrichtung, die nach einer kleiner Andacht gemeinsam mit Gemeindepädagogin Olga Feyer Lieder sangen. Seit Jahren ist es Tradition, dass sich die Kita in der Art und Weise an dem Erntedankfest der Kirche beteiligt.

Von Jana Franke