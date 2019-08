Boltenhagen

Wenn Maximo schon bei Oma und Opa in Boltenhagen zu Besuch ist und dann auch noch das Seebrückenfest stattfindet, muss das auch ausgenutzt werden. Der Siebenjährige durfte am Sonnabend bis nach 23 Uhr wach bleiben, um das Höhenfeuerwerk, das Pyrotechniker Ulrich Sager von der Seebrücke aus zündete, zu bestaunen. Am Sonntag hatte Maximo, der mit seinen Eltern noch im englischen Nottingham wohnt, mit ihnen aber bald nach Tübingen umzieht, viel Spaß beim Kinderfest. Vor allem die bunten Bausteine hatten es ihm angetan, mit denen er sich ein eigenes kleines Heim baute.

Allerhand aufgebaut war für den Nachwuchs gegenüber dem Kurhaus. Die kleinen Gäste konnten sich von Bodypaint-Weltmeisterin Claudia Krämer schminken lassen, Armbänder, Schmetterlinge und Blumen basteln, als Baumeister bei der Kinderbaustelle XXL agieren oder sich auf der Hüpfburg austoben.

Zur Galerie Zum Seebrückenfest in Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) ist auch in diesem Jahr wieder ein Höhenfeuerwerk gezündet worden. Tausende verfolgten das 15-minütige Spektakel vom Strand aus.

Bereits am Freitagabend begeisterten Saxofonistin Heidi Jantschik und die Band „Hot Chocolate“ auf der Bühne im Kurpark, auf der einen Tag zuvor ESC-Finalist Michael Schulte stand.

Vor dem Höhenfeuerwerk am Sonnabend zeigte die Band „Skyline“ ihr musikalisches Können auf der Bühne – und stimmte mit groovendem Rhythmus, messerscharfen Gitarren und einem authentischen Keyboardsound auf das Höhenfeuerwerk ein. Maximo war übrigens einer von Tausenden Gästen, die das bunte Spektakel nach einer Begrüßung von Kurdirektorin Claudia Hörl und Boltenhagens neuem Bürgermeister Raphael Wardecki beobachteten – in diesem Jahr auch wieder mit Musik, nachdem im vergangenen Jahr die Anlage ausgefallen war.

Im Vorfeld hatten Anwohner das Seebrückenfest einschränken lassen wollen. Das Verwaltungsgericht Schwerin wies den Eilantrag aber zurück. Hintergrund ist, dass sich die Anwohner von lauten Veranstaltungen im Kurpark gestört fühlen.

Jana Franke