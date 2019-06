Klütz

Ein Riesenspektakel war die Neuauflage der Klützer Wallgrabenrallye im Rahmen des Klützer Parkfestes. Acht Teams waren am Sonnabend mit sechs selbst gebauten Fahrzeugen auf dem Schlossgraben gestartet. Denn der Klützer Carnevalsclub (KCC) und die Feuerwehr teilten sich ein Boot. Weiterhin beteiligten sich der Heimatverein, der SV Klütz und die Budokan Jin-Hwa Gruppe aus Klütz. Der befreundete Faschingsclub des KCC aus Schwerin war ebenfalls dabei. Am Ende siegten die Klützer Narren, die die schnellsten Zeiten in den Läufen hinlegten. Für das größte Spektakel allerdings sorgte die Klützer Feuerwehr, die versehentlich das Budokan-Boot rammte und versenkte. Doch angesichts der sommerlichen Temperaturen und des Spaßfaktors blieb der „Unfall“ ohne Folgen.

Zur Galerie So bunt war das Rennen im Schlossgraben, acht Teams waren mit insgesamt sechs Booten am Start

Helmut Strauss