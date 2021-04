Wismar

Busfahren stellt in Corona-Zeiten keine erhöhte Ansteckungsgefahr dar. Darauf weist Nordwestmecklenburgs Busunternehmen Nahbus hin. Grund ist eine aktuelle Studie aus Berlin. Dort sind in U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen Aerosolmessungen von virenbehafteter Atemluft simuliert worden. Das Ergebnis: Durch gezieltes Lüften der Fahrzeuge reduziert sich die Aerosolkonzentration um bis zu 80 Prozent.

Auch sei durch die Studie belegt worden, dass Abtrennungen in den Bussen eine Ausbreitung von Aerosolen aus dem Fahrgastraum zum Fahrpersonal verhindern, so dass auch die Fahrer geschützt sind. Die Erkenntnisse der Berliner Studie würden zeigen, dass durch regelmäßiges Lüften der Fahrzeuge in Kombination mit Abtrennungen ein sicheres Fahren in Bussen auch in Coronazeiten möglich ist, sowohl für Fahrgäste als auch für das Fahrpersonal, so Nahbus.

Lüften an jeder Haltestelle

Das Unternehmen setzt auf häufiges Lüften. So sollen an jeder Haltestelle sowohl die vordere als auch die hintere Tür geöffnet werden, um so einen zügigen Luftaustausch zu ermöglichen. Durch den Einsatz der Klimaanlage wird dieser Luftaustausch noch beschleunigt. Auch sind in allen Nahbus-Fahrzeugen Abtrennungen an den Fahrerkabinen angebracht, um so das Fahrpersonal zu schützen.

Die regelmäßige Reinigung der Kontaktflächen im Bus, wie zum Beispiel Haltestangen und Griffe, ist ebenfalls fester Bestandteil des Hygienekonzepts. Auch das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske seitens der Fahrgäste trage maßgeblich dazu bei, dass das Busfahren auch in Coronazeiten keine erhöhte Ansteckungsgefahr darstellt, so Nahbus.

Die Berliner Verkehrsgesellschaft hat in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Berlin und der Charité eine Studie zur Ausbreitung von Aerosolen im ÖPNV durchgeführt. Detaillierte Informationen zur Studie können auf der Webseite der Universität nachgelesen werden.

