Busfahren in Nordwestmecklenburg wird teurer

Schlechte Nachrichten für Busgäste: Die Nahbus Nordwestmecklenburg GmbH zieht zum 1. Februar 2020 die Preise an. Wie das Unternehmen mit­teilte, wird die durchschnittliche Erhöhung über das gesamte ­Ticketsortiment, das heißt über alle Fahrkartenarten und Preisstufen, 3,1 Prozent betragen. Grund für die Anpassung der ­Beförderungstarife sind den ­Angaben zufolge unter anderem die gestiegenen Aufwendungen für Löhne und Gehälter sowie Kraftstoff. Die letzte Tarifänderung gab es zum 1. Februar 2018 .

Laut Nahbus kostet die Einzelfahrt in den Preisstufe 1 und 2 ab 1. Februar 2,10 bzw. 3,10 Euro und damit zehn Cent mehr. In den Preisstufen 3, 4 und 5 liegt die Erhöhung bei 20 Cent. Für die Wochenkarte in der Preisstufe A werden 50 Cent mehr fällig, in den Preisstufen B und C ist es ­jeweils ein Euro. Nicht teurer werden die Monatskarten im Gesamtnetz ( Preisstufe C). Auch die ­Monatskarten zum Sozialtarif sind nicht von der Tariferhöhung betroffen.

Zudem wird die Kinderaltersgrenze um ein Jahr angehoben. Bisher fuhren Sechs- bis 14-Jährige zum ermäßigten Tarif. Dieser gilt künftig für Kinder von ­sieben bis 15 Jahren.

