Pascal ist der erste an diesem Morgen, kurz vor halb sieben steht er an der Bushaltestelle in Strohkirchen in der Nähe von Bernstorf. Der Schüler streift sich die Maske über und steigt zu Christian Krohn in den Schulbus. Ein kurzer Gruß. „Normalerweise sind hier drei Schüler, die mitfahren“, sagt der 32-Jährige.

Schülerverkehr in Grevesmühlen, die Haltestelle in Strohkirchen Quelle: Michael Prochnow

Aber der versetzte Unterricht an den Schulen sorgt dafür, dass sich die Schüler verteilen. „Wenn auf dieser Tour alle Schüler dabei sind, dann habe ich 75 im Bus.“ 46 Sitzplätze gibt es, der Rest steht. Das ist im Schülerverkehr erlaubt. Was nicht erlaubt ist, ist ohne Maske einzusteigen. Doch es gibt immer wieder Schüler, die keine dabei haben. In Jeese stehen zwei Jungs im Grundschulalter an der Haltestelle. Als sie die anderen Schüler mit Maske sehen, fällt ihnen ein, was sie vergessen haben. „Steckt die Nase ins T-Shirt“, sagt Christian Krohn. „Und rein mit euch.“

Augenmaß ist gefragt bei den Fahrern

Augenmaß ist gefragt. „Wir sind nicht das Ordnungsamt, klar sollen die Fahrgäste eine Maske tragen, aber es kann nicht sein, dass wir dafür zuständig sein sollen.“ Denn die Fahrer müssen auch die Fahrscheine kontrollieren, die Schüler haben Ausweise. Normalerweise. Doch jetzt hat das Schuljahr gerade begonnen. „Da fehlen manchmal die Ausweise, dann die Passbilder, dann ist der Antrag nicht rechtzeitig angekommen“, beschreibt der Busfahrer seine Erfahrung. „In den ersten zwei Wochen drücken wir ein Auge zu, ab dann schreiben wir auf.“

Auf den Dörfern ist die Fahrbahn oft nur einspurig. Quelle: Prochnow

Krohn steuert den Mercedes-Bus durch die engen Straßen des Amtes Grevesmühlen Land, Bernstorf Ausbau hat am Ende des Dorfes nur eine kleine Wendeschleife. Die Fahrbahn reicht gerade so für ein Fahrzeug. Die Büsche ragen bis auf die Straße. „Passt schon, nur im Winter, wenn noch nicht geräumt ist, dann fahre ich hier nicht rein. Wenn ich steckenbleibe, dann wird’s richtig kompliziert.“ Der dreifache Familienvater kennt nicht nur die Straßen, Wege und Haltestellen, er weiß auch, welche Schüler wo auf ihn warten.

Seit 2016 fährt das Unternehmen seines Vaters für Nahbus im Schülerverkehr, seit drei Jahren sitzt der Junior selbst am Steuer. „Da sieht man natürlich, wie die Kids groß werden.“ Er weiß, wie er mit den Schülern umgehen muss. „WLAN einschalten?“, ruft er durch den Bus. „Nee, brauche ich heute nicht“, antwortet Leonie von der zweiten Bank. „Muss jetzt keine Nachrichten lesen.“

Die meisten Schüler steigen in Börzow ein

Ein halbes Dutzend Haltestellen fährt Christian Krohn an, die letzte in Börzow ist auch die mit den meisten Schülern. Fast 20 Jungen und Mädchen warten dort auf den Schulbus, alle mit Maske. Eine Stunde ist er da schon unterwegs. Zehn Minuten später lässt er den ersten Schwung an der Ploggenseeschule raus. Die Schüler steigen mit Maske aus dem Bus, auf dem Gehweg warten die Mitschüler, ohne Maske. Die Gruppen vermischen sich. In der Parkstraße steigen die nächsten Grundschüler aus, die zur Fritz-Reuter-Schule müssen, das Gymnasium am Tannenberg ist die letzten Station, dann geht es zurück zum Hof in der Jahnstraße. „Das ist echt eine ruhige Tour, selbst wenn der Bus voll ist“, sagt der 32-Jährige.

Es gibt andere Strecken. „In Klütz sind ein paar dabei, die springen von den Sitzen, da hast du als Busfahrer alle Hände voll zu tun. Das ist Stress.“ Die Runde über Wölschendorf und Börzow ist entspannter. „Schöne Tour, aber um die Maskenpflicht müssen sich andere kümmern.“

Christian Krohn grüßt die Kollegen von Nahbus. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow