Grevesmühlen

Mehr als 7000 Schüler werden in Nordwestmecklenburg täglich mit Bussen zu den Schulen gefahren und wieder abgeholt. Dass es dabei bisweilen eng wird, bleibt nicht aus. Doch was ist mit den Corona-Regeln? Laut der aktuellen Verordnung sollen die Schüler Mund-Nasen-Masken tragen, zumindest beim Ein- und Aussteigen und sobald der Mindestabend von 1,50 Metern in den Bussen nicht eingehalten werden kann.

Aber was ist mit den Schülern, die ohne Maske vor dem Bus stehen? Ingo Funk, Zweiter Beigeordneter der Landrätin, hatte vor wenigen Tagen betont: „Kein Schüler wird an der Bushaltestelle stehen gelassen, egal ob er eine Maske trägt oder nicht.“ Das bekräftigte auch Landrätin Kerstin Weiss in dieser Woche noch einmal. „Jeder Fahrschüler wird befördert.“

Anzeige

Busfahrer sind keine Ordnungsbehörde

Thomas Krohn: Das kann nicht Aufgabe der Busfahrer sein, sich um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kümmern.“ Quelle: Archiv

Weitere OZ+ Artikel

Darüber kann Thomas Krohn, seit 30 Jahren Betreiber einer Fahrschule und Busunternehmer aus Grevesmühlen, nur den Kopf schütteln. Seine Leute fahren als Subunternehmen für Nahbus täglich im Schülerverkehr. „Meine Leute sind Busfahrer und nicht das Ordnungsamt. Wir können das überhaupt nicht kontrollieren.“ Immer wieder würde es Ärger mit Schülern geben, die keine Maske dabei haben.

Thomas Krohn: „Das kann nicht Aufgabe der Busfahrer sein, sich um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kümmern.“ Denn die Fahrer hätten vor allem im Schülerverkehr bereits genug Stress. Er fordert klare Regelungen vom Landkreis. Pauschale Aussagen, es würden keine Schüler zurückgelassen, würden sich schön anhören. In der Praxis allerdings gibt es Probleme, wenn einige Kinder und Jugendliche ohne Maske unterwegs seien. Sie würden auch die Fahrer gefährden.

Schülerverkehr in Grevesmühlen, jeden Morgen werden in Nordwestmecklenburg mehr als 7000 Fahrschüler transportiert. Quelle: Michael Prochnow

Geschäftsführer: Aus unserer Sicht läuft es ohne große Probleme

Jörg Lettau, Geschäftsführer Nahbus Quelle: Andreas Meyer

Jörg Lettau, Geschäftsführer von Nahbus, kennt die Sorgen. Aber: „Aus unserer Sicht läuft der Schülerverkehr ohne große Probleme.“ Und ja, es komme vor, dass Schüler ohne Maske vor dem Bus stünden. Dafür haben die Fahrer von Nahbus einen Vorrat an Masken dabei – für zwei Euro gibt es die zu kaufen.

Natürlich seien die Busfahrer nicht die Ordnungsbehörde, dennoch hätten sie den Auftrag, auf die Einhaltung der Regeln zu achten. Kommt es dauerhaft zu Verstößen, sollen sie die Polizei rufen. Allerdings sei gerade beim Schülerverkehr Augenmaß gefragt. „Wie gesagt, im Großen und Ganzen läuft es ohne Probleme.“

Volle Busse zu den Stoßzeiten

Dass die Busse bisweilen ziemlich voll besetzt seien, lasse sich leider nicht verhindern, betont der Nahbus-Chef. „Ein zusätzliches Problem ist, dass derzeit die meisten Schüler nach der vierten oder fünften Stunde Schulschluss haben und nicht versetzt wie in normalen Zeiten.“ Das sorgt für Andrang an und in den Bussen. Dabei sei Nahbus in den Stoßzeiten mit bis zu 100 Bussen im Einsatz.

Lettau hatte vor Schuljahresbeginn die Subunternehmer abgefragt, ob es zusätzliche Kapazitäten gebe – die gibt es jedoch nicht. Weder stünden zusätzliche Busse noch die nötigen Fahrer bereit. Dennoch beschäftige sich Nahbus mit dem Problem, Landrätin Kerstin Weiss: „Wir haben das auf dem Zettel und wir sprechen auch darüber, aber eine kurzfristige Lösung wird es nicht geben.“ Dafür fehle Personal und Budget.

Eigenverantwortung ist gefragt

Wie Jörg Lettau betonte, sei der Innenraum der Busse nicht gefährlicher als andere geschlossene Räume. Die Hälfte der Fahrzeuge verfüge zudem über Klima und eine effektive Lüftung. „Wer sich an die Regeln hält, der kann gefahrlos mit dem Bus fahren.“ Er appelliert allerdings auch an die Eltern. „Wenn jemand der Meinung ist, dass sein Kind im Schulbus gefährdet ist – der muss es dann selbst zur Schule bringen.“

Nahbus jedenfalls habe die Situation im Griff. „Hut ab auch vor meinen Fahrern, bei diesem Wetter täglich unfallfrei seine Leistung zu bringen, davor habe ich wirklich großen Respekt.“

Von Michael Prochnow