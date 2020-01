Nichts ging mehr am frühen Morgen auf dem Nahbus-Gelände in Grevesmühlen. Die rund 50 Busfahrer der Frühschicht streikten. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Streik aufgerufen, in den aktuellen Lohnverhandlungen fordern die Fahrer zwei Euro mehr pro Stunde. Das Einstiegsgehalt würde dann bei knapp über 15 Euro pro Stunde liegen. Immer noch unter dem Westniveau.