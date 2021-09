Grevesmühlen/Wotenitz

Bei einem Busunfall am Mittwoch am Ortsausgang von Wotenitz zwischen Grevesmühlen und Rehna ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden in Höhe zwischen 8000 und 10 000 Euro entstanden. Das teilt das Unternehmen Nahbus mit, dem das Fahrzeug gehört. Die Summe setzt sich zusammen aus den beschädigten Seitenscheiben, dem abgebrochenen Spiegel und den Abschleppkosten. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Inzwischen steht auch die Ursache fest. Wie Nahbus mitteilt, sei das Fahrzeug, das sich auf dem Weg in Richtung Grevesmühlen befand, aufgrund der verschmutzten Fahrbahn von der Straße auf den Seitenstreifen gerutscht und dort stecken geblieben. Die Verschmutzung sei durch die Erntefahrzeuge verursacht worden. Aktuell sind zahlreichen Traktoren unterwegs, die den geernteten Mais von den Feldern zur Biogasanlage bringen. Weil am Donnerstag Regenschauer dafür gesorgt hatten, dass die Erde auf den Äckern durchgeweicht war, wurden die Straßen dementsprechend verschmutzt. Am Abend waren die Fahrbahnen dann wieder geräumt worden.

Bus war mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs

Das nicht mehr passiert war, ist offenbar der Umsicht des Busfahrers zu verdanken. „Da aufgrund der Fahrweise unseres Fahrers der Linienbus glücklicherweise nur sehr langsam in den Straßengraben gerutscht ist, sind am Unterbau des Linienbusses keine Schäden entstanden. Am Unterboden des Linienbusses befanden sich nicht einmal Erdanhaftungen“, teilt Nahbus mit. Die Fahrbahn ist an der Unfallstelle leicht abschüssig. Die Bergung dauerte etwa 30 Minuten, da das Fahrzeug lediglich etwas Anfahrhilfe benötigte. „Aufgrund der Bauart der heutigen Fahrzeuge ist dafür allerdings ein Abschleppunternehmen notwendig.“

Auf dem Fotos ist die verschmutzte Fahrbahn deutlich zu erkennen. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow