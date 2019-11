Erhard Huzel als CDU-Kreisvorsitzender wiedergewählt

Grevesmühlen

Auf dem Kreisparteitag der CDU Nordwestmecklenburg in Grevesmühlen wurde der Vorsitzende Erhard Huzel in seinem Amt bestätigt. Diskussionsthemen auf der Veranstaltung waren nach Angaben der Christdemokraten das Finanzausgleichsgesetz des Landes MV, die Besteuerung der Renten, die Umsetzung des Klimapaket mit seinen Auswirkungen, der Agrarpakt der Bundesregierung und die kostenfreie Kita. Huzel betonte: „Die Erwartungen unserer Wählerinnen und Wähler sind darauf ausgerichtet, dass ihre Sorgen und Nöte von den Entscheidungsträgern gehört und gelöst werden.“ Erhard Huzel zur Seite stehen als Stellvertreter Senator Michael Berkhahn (Stadtverband Wismar), Christiane Berg (GV Mecklenburg) und Tom Brüggert (Stadtverband Wismar) Als Kreisschatzmeister wurde Dr. Roland Anderko in seinem Amt bestätigt.

Als weitere Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Simone, Borchardt ( Warnow), Mathias Diederich ( Wismar), Mirco Friske, ( Lüdersdorf), Thomas Grote ( Rüting), Hannes Naumann, ( Wismar), Sabine Potratz, (Dorf-Mecklenburg), Gerhard Rappen,( Klütz), Bianca Sivers, (Testorf-Steinfort), Tino Schomann, ( Blowatz), Roland Schröder, (Neuburg), Frieder Weinhold, ( Wismar), Sabine Wischer ( Lübow)

Von Michael Prochnow