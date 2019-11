Grevesmühlen

Die CDU-Ortsverbände Rüting, Stepenitztal und Grevesmühlen haben sich zusammengeschlossen. Die Überlegung, mit Grevesmühlen zu fusionieren, habe es in Rüting schon lange gegeben, erklärt André Maise vom Grevesmühlener Ortsverband. Ähnliche Überlegungen habe es auch in Grevesmühlen gegeben. „ Stepenitztal wurde in der Folge angesprochen und mit ins Boot geholt“, so Maise weiter. Nun gehen die drei Ortsverbände gemeinsame Wege.

Der neu strukturierte Ortsverband gab sich den Namen „ Grevesmühlen-Stepenitz“. Zum Vorsitzenden ist Ralf Grote und zu seinen Stellvertretern Harald Freitag und Dieter Koth gewählt worden. Als Beisitzer agieren Roland Anderko, Thomas Moll, Thomas Grote und André Maise.

Die erste gemeinsame Aktion wird der CDU-Stand auf dem Kreihnsdörper Adventsmarkt am 30. November und 1. Dezember sein. „Der Erlös aus unseren Einnahmen wird zu gleichen Teilen den Feuerwehren Rüting, Börzow und Grevesmühlen gespendet“, verrät André Maise.

Von Jana Franke