Boltenhagen

Christian Stambor wurde in dieser Woche von den CDU-Mitgliedern des Ostseebades Boltenhagens zum neuen Ortsvorsitzenden gewählt, er folgt auf Hans-Otto Schmiedeberg, der künftig als Stellvertreter fungiert. Christian Stambor nach der Wahl: „Mir bereitet es große Freude und es ist mir auch eine Ehre, Verantwortung für den Heimatort übernehmen zu dürfen. Unser wunderschönes Ostseebad hat großes Potenzial. Und wer Boltenhagen kennt, weiß, dass es an Themen und Debatten nicht mangelt.“ Der Generationswechsel innerhalb der Christdemokraten in Boltenhagen war eine Reaktion auf die politischen Niederlagen der vergangenen Monate. Christian Schmiedeberg, lange Zeit Bürgermeister im Ort, hatte bei der Wahl 2019 überraschend seinen Posten an Raphael Wardecki ( Die Grünen) verloren. Mit vier Mitgliedern sind sie in der Gemeindevertretung aktiv.

Von Michael Prochnow