Pötenitz

Der Lockdown durch die Corona-Pandemie muss Ende März vorbei sein. Das hat Andrea Eisenbarth für ihr Café mit Wollwerkstatt in Pötenitz entschieden. „Zumindest den Außer-Haus-Verkauf will ich dann wieder anbieten und vielleicht kann ich auch Workshops mit einzelnen Teilnehmern machen“, beschreibt sie ihren Wiedereröffnungsplan. Länger kann und will sie nicht geschlossen haben.

Wunderbarer Start – dann kam der Lockdown

Pfingsten 2020 – als in der Pandemie kurz durchgeatmet werden konnte – hat sie „alles gewollt“ in einer alten Scheune, die zuvor Restaurant und Dorfkneipe in Pötenitz war, eröffnet. „Der Anfang war wunderbar“, sagt Andrea Eisenbarth. Workshops mit Wolle wurden gut angenommen und viele Urlauber, Radfahrer, Spaziergänger und Einheimische aus der Umgebung kamen in ihr Café.

Schilder am Straßenrand weisen auf das Café mit Wollwerkstatt in Pötenitz hin. Quelle: Malte Behnk

Außer-Haus-Service lief schleppend

Doch im November mit Beginn des Lockdowns war da ein großes Loch, das es zu füllen galt. Einerseits fielen die Umsätze des neuen Geschäfts weg, andererseits wollte sich die Neugründerin auch weiter beschäftigen. „Ich habe es mit Außer-Haus-Service versucht. Das war aber nicht so beständig, dass es sich gelohnt hätte“, sagt Eisenbarth. „Radler haben sich hier einen Kaffee geholt und ihn dann auf der anderen Straßenseite am Stromkasten getrunken“, schildert sie.

Warten auf Hilfszahlungen

Also wurde der Außer-Haus-Service wieder eingestellt, auch wenn sie immer wieder von Autofahrern nach ihrem selbstgebackenen Kuchen gefragt wird. Es gab aber noch viel Büroarbeit, denn Andrea Eisenbarth wollte auch etwas von den Finanzhilfen abbekommen. „Ich habe engen Kontakt zu meinem Steuerberater, denn in jeder neuen Verordnung steht etwas anderes. Ich blicke da nicht mehr durch“, sagt sie.

Neustart benötigt Zeit und Geld

Inzwischen sind im Februar, nachdem es im Dezember einen Abschlag gab, die November- und Dezemberhilfe angekommen. „Bis dahin waren aber etliche Kosten aufgelaufen“, sagt Eisenbarth. Angefangen von der Pacht für das Café über abgelaufene Lebensmittel bis zu Kosten für Wolle und andere Dinge, die angeschafft wurden, musste einiges bezahlt werden. „Und ich muss beim Neustart auch wieder Geld in die Hand nehmen, um zumindest die frischen Lebensmittel einzukaufen.“

Das Café „alles gewollt“ in Pötenitz war früher die Dorfgaststätte. Quelle: Malte Behnk

Marke „alles gewollt“ ausgebaut

Die Zeit im Lockdown nutzte Andrea Eisenbarth unter anderem um ihre geschaffene Marke „alles gewollt“ weiter auszubauen. Sie hat Becher für Tee oder Kaffee mit dem Logo anfertigen lassen und es gibt auch spezielle Seife mit dem Namen. „Ich habe eine Seifensiederin gefunden, die aus der Milch und der Wolle der Schafe, von denen ich die Wolle bekomme, Seife herstellt. Die Stücke haben dann auch den Namen des Schafs“, schildert Andrea Eisenbarth.

Seife von den Wollschafen aus der Region

Eigentlich soll mit der Schafwolle gesponnen, gestrickt, gehäkelt oder gefilzt werden. Das bietet Andrea Eisenbarth in ihrer Wollwerkstatt an. „Ich möchte den Leuten zeigen, wie sie selber Dinge herstellen. Dafür werde ich erst mal Einzelkurse anbieten. Sonst mache ich sie auch nur mit zwei bis drei Personen“, sagt sie. „Durch Corona ist das Interesse an Handarbeit deutlich gewachsen und vor allem viele junge Leute wollen sehr nachhaltig leben.“

Viele neue Angebote für Gäste

Ende des Monats, spätestens nach Ostern soll „alles gewollt“, das Café mit Wollwerkstatt, irgendwie wieder zum Anlaufpunkt für Spaziergänger und Radler werden. Ich habe auch mit Carsten Kopec von Fahrrad mobil aus Gägelow einen Partner gefunden, der hier einen Stützpunkt für kleine Reparaturen aufbaut und ich schaffe eine Ladestation für E-Bikes“, schildert Andrea Eisenbarth ihre Pläne, die sie endlich umsetzen möchte. Wenn endlich wieder Gäste ins Café kommen dürfen, können die dort inzwischen auch das WLAN nutzen, es gibt einen Schrank zum Büchertauschen und es können Spieleabende geplant werden – wenn der Lockdown endlich vorüber ist.

Von Malte Behnk