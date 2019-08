Teschow

Wer nach Teschow will, hat von Anfang Mai bis Ende September meist ein Ziel: das Café Tesch. Im September 2015 öffnete es das erste Mal. „Um zu sehen, ob es funktioniert“, erzählt Matthias Schorling, der das Café bis heute führt. Es funktioniert. Der Start war schwierig, aber immer mehr sprach sich herum, dass es in Teschow in idyllischer Umgebung leckere Torten, Kuchen und Getränke gibt. Mittlerweile kommen sonntags zwischen 14 und 17 Uhr im Schnitt rund 120 Erwachsene und Kinder, um es sich im Café Tesch gut gehen zu lassen. Das sind fast doppelt so viele Besucher, wie Teschow Einwohner hat.

Für die Bewirtung sorgen sechs Mitarbeiter. Matthias Schorling beginnt bereits am Donnerstag mit dem Backen. „So richtig geht’s ab Freitagabend los“, berichtet der Teschower. Am Sonntag können die Gäste zwischen 18 Torten und zwei Kuchen wählen. Matthias Schorling erklärt: „Es ist auch immer etwas für Kinder dabei und für Menschen, die keine Sahne mögen.“ Ebenfalls im Angebot in einer Zeit, in der Allergien immer verbreiteter sind: eine laktosefreie Torte und eine glutenfreie.

Die Torten wechseln von Sonntag zu Sonntag, aber die Klassiker dürfen natürlich nicht fehlen. Der Bäcker nennt die Marzipantorte und die beliebte Stachelbeerbaisertorte. Was ist Matthias Schorlings Lieblingstorte? Der 43-Jährige überlegt kurz. Dann lächelt er froh und antwortet er: „Ich mag eigentlich alle.“ Das Backen ist seit vielen Jahren seine Leidenschaft. Als sich dann die Frage stellte, wie eine alte Scheune, Baujahr 1857, zu sanieren und zu nutzen wäre, entstand die Idee, in dem rustikalen Ambiente ein Café zu eröffnen.

Anfangs fuhren vor allem Einwohner von Selmsdorf, Schönberg und Dassow mit dem Rad oder Auto nach Teschow, um sich dort kulinarisch verwöhnen zu lassen und danach vielleicht auf der idyllisch gelegenen Halbinsel spazieren zu gehen. Damals war es ein Geheimtipp. Dann kamen auch ohne Werbung die Empfehlungen von Mund zu Mund. Mittlerweile kommen die Familien, Paare und einzelnen Gäste aus einem Gebiet, das bis Lübeck, den Kreis Herzogtum Lauenburg und hinter Wismar reicht.

