Kinder und Jugendliche aus Nordwestmecklenburg möchten mehr Einfluss auf die Politik in ihren Orten nehmen. Im Camp in Schönberg lernten sie, wie sie einen Kinder- und Jugendbeirat gründen können und wie der dann in der Gemeinde Einfluss nehmen kann. Ihre Wünsche und Forderungen besprachen sie auch mit Politikern aus der Region.