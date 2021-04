Klütz

Hier könnten Touristen bald mit bis zu 98 Wohnmobilen ihren Urlaub verbringen: an der Lübecker Straße in Klütz. Noch braucht man am Ortsausgang, kurz hinter dem Gewerbepark viel Vorstellungskraft, denn bislang liegt die Fläche brach. Doch wenn die Stadtvertreter auf ihrer kommenden Sitzung grünes Licht für das Projekt geben, will Investor Philipp Wittrock beginnen, den Platz anzulegen.

Zeit wird es wohl, denn der 34-Jährige sagt: „Ich bin schon gute fünf Jahre dabei, das Projekt zu planen, und habe viel Ausdauer und Energie da reingesteckt.“ Weil aber der Bebauungsplan der Stadt an dieser Stelle eigentlich ein klassisches Gewerbegebiet vorgesehen hatte, musste dieser in einem langwierigen Verfahren erst geändert werden. Am 12. April könnte hierzu der Beschluss gefasst werden. Wittrock ist zuversichtlich: „Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.“

Eltern sind begeisterte Camper

Dann soll wahr werden, was dem gelernten Buchhalter einst zufällig in den Sinn kam: „Weil meine Eltern in Warnkenhagen wohnen, fahre ich oft an dem Gebiet vorbei“, erzählt Wittrock. „Eines Tages ist mir in den Kopf geschossen, dass es ein idealer Ort für einen Campingpark ist.“

Ganz von ungefähr kam die Idee aber nicht: „Meine Eltern sind begeisterte Camper und auch mein Onkel und meine Tante haben einen Platz auf Fehmarn“, sagt der Unternehmer. Er selbst betreibt bereits eine Fahrzeugaufbereitung und eine Sicherheitsfirma. Nun also noch ein Campingpark mit einem, aus seiner Sicht, idealen Standort. „Wir sind ostseenah und die Konkurrenz ist weit weg in Lübeck und Kühlungsborn. In Boltenhagen ist ohnehin immer alles voll.“

Wittrock will auf Qualität setzen: „Ich will schon gern vorn mitmischen“, betont er. Dafür plant er einen Sanitärbereich mit Sauna und gestaltet den Platz in zwei Bereichen: In Straßennähe sind 71 Stellplätze geplant. Dort kann es trotz Wall, der noch entstehen soll, etwas lauter sein. Die Parzellen sind kleiner und eher für einen kürzeren Aufenthalt gedacht.

Im hinteren, ruhigeren Bereich sollen 27 Stellplätze mit einer Größe von bis zu neun mal zwölf Metern entstehen. Dort könne man auch einen längeren Urlaub verbringen. Zusätzlich sollen auf dem Platz mit erhöhtem Standard eine Rezeption, ein Kiosk, E-Ladesäulen und eine Mitarbeiterwohnung entstehen.

Urlaub mit dem Wohnmobil in MV immer beliebter

Wittrocks Konzept könnte sich lohnen: Zuletzt wurde der Urlaub im Wohnmobil zunehmend beliebter. Schon bis 2019 wurden jährlich immer mehr Wohnmobile zugelassen. Einen Sprung gab es noch einmal 2020, wohl auch wegen der Corona-Pandemie, wie das Online-Portal Yescapa mitteilte. Bei den Reisemobilen stiegen die Zulassungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent.

Dass für die Umgebung auch Lärm vom Platz ausgehen könnte, macht Wittrock keine Sorgen: „Natürlich gibt es einen kleinen Geräuschpegel, aber wir planen ja auch viel Bepflanzung auf dem Platz, die auch den Lärm schlucken wird.“ Und außerdem: „Ich denke schon darüber nach, ein Eigenheim direkt nebenan zu bauen.“ Im Mischgebiet, das neben dem Campingpark ausgewiesen wird, soll künftig Wohnen und ruhiges Gewerbe nebeneinander möglich sein.

Der Investor ist übrigens kein aktiver Camper. Er habe allerdings schon mit dem Gedanken gespielt, sich das Mobil seiner Eltern einmal auszuleihen. Das Problem sei nur: „Sie haben ihr Fahrzeug mittlerweile so hochgerüstet, dass es über 3,5 Tonnen wiegt. Da müsste ich erst einen Lkw-Führerschein machen.“ Bis er den hat, will er nun anderen Campern einen Urlaub an der Ostsee ermöglichen.

Von Juliane Schultz