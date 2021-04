Boltenhagen

Wer eine Auskunft bezüglich der Regenbogen-Ferienanlage im Ostseebad Boltenhagen braucht, macht die wohltuende Erfahrung, dass digitaler Service in dem Ferienunternehmen, das verschiedene Camping- und Ferienanlagen nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern betreibt, längst Realität ist. Der Chat, über den man mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Unternehmens mit Hauptsitz in Kiel, Kontakt aufnehmen kann, funktioniert problemlos.

Auch wenn keine Stimme zu hören ist, man spürt – und das nur Sekunden, nachdem die Anfrage eingegeben wurde -, dass man willkommen ist. Der oder die im Chat Antwortende agiert freundlich und persönlich und – wichtig – , humorvoll. Annika heißt die fähige Mitarbeiterin im Chat, wie Marc Voßhall, Mitglied der Geschäftsführung bei einem gemeinsamen Gang über den Campingplatz in Boltenhagen verrät.

Marc Voßhall, einer der Geschäftsführer der Regenbogen AG, die auch den Campingplatz in Boltenhagen betreibt. Quelle: Annett Meinke

Ostergeschäft zum zweiten Mal dem Virus zum Opfer gefallen

Auch wenn im vergangenen Jahr für das Regenbogen-Camp in Boltenhagen alles noch gut ablief, sagt Voßhall, den Platz erneut so leer zu sehen, wie im vergangenen Jahr um diese Zeit, täte dann jetzt doch schon weh. „Für einen Platz, der das ganze Jahr über Geschäft macht, bitter. Einige Bundesländer haben Osterferien gehabt und in normalen Zeiten hätten das hier ganz anders ausgesehen.“

Das Unternehmen ist ein Familienunternehmen, gegründet von Voßhalls Vater, in das Marc Voßhall und sein Bruder nach reiflicher Überlegung vor ein paar Jahren eingestiegen sind. Man ergänze sich in der Familie, sagt er. Seine Stärken lägen unter anderem im Marketing, die des Bruders im Bereich Finanzen. Der Vater als erfahrener Geschäftsmann sei der Vorstand. „Es macht Spaß.“, sagt Voßhall. Eines jedoch sei auch klar, – man sei als Sohn eben auch immer noch Sohn und als Bruder auch immer noch Bruder – und nicht nur einfach nur Mitglied einer Geschäftsführung.

Regenbogen Camping und mehr Wer eine Übersicht über alle Regenbogen-Ferienanlagen sucht, wird auf der Webseite der AG fündig: https://www.regenbogen.ag/ Hier finden sich auch alle Informationen zu Buchungen, Telefon-Hotline, Chat, Buchungen, neueste Neuigkeiten zur Corona-Situation.

Corona als Herausforderung betrachten

Corona, sagt Marc Voßhall, sei eine Herausforderung, die die Familie zu meistern gedenke „Aufgeben als Option existiert für uns nicht.“ Wie zur Bestätigung dieser Aussage taucht linkerhand des Hauptweges, auf dem man den Platz in Boltenhagen befährt, eine Fläche auf, auf der im Moment gearbeitet wird, um den Platz zu erweitern.

Auf der Ferienanlage Regenbogen in Boltenhagen wird die Corona-Zeit auch genutzt, um das Gelände weiter auszubauen. Quelle: Annett Meinke

Corona werde irgendwann vorbei sein. Das Interesse am Camping nehme seit Jahren zu. „Leute, die früher nach Ägypten oder in die Türkei geflogen sind, hatten plötzlich keine Lust mehr darauf, auch aufgrund all der Unruhen in manchen Urlaubsländern.“ Urlaub im Land oder in Europa erlebe einen Aufschwung, den Voßhall als nachhaltig ansieht.

Camping-Urlaub mit Regenbogen-Extra

Dass Konzept der Regenbogen-Anlagen sei von vornherein komplex gedacht. Ferienhäuser im schwedischen Stil, normales Camping, Wohnwagen, ein Wohnmobil-Hafen für Kurzurlauber, die nur eine Nacht bleiben. Camping-Urlaub mit gewissen Annehmlichkeiten, einem guten Restaurant auf dem Gelände, das weit über die Grenzen des Ostseebades bekannt ist.

Das Wohnmobil-Dinner, das hier kürzlich angeboten wurde, kam gut an. Selbstverständlich auch kostenloses W-Lan und in normalen Zeiten, die vielen Angebote zur Unterhaltung auf dem Gelände, im Ostseebad und in der Region. Selbst der Wellness-Bereich der Campinganlage ist bereits gerüstet für die nächste Saison. Voßhall zeigt auf einen QR-Code im Eingangsbereich. „Einchecken mit der Luca-App.“

Wellness-Bereich der Regenbogen-Anlage in Boltenhagen. Wellness gehört mit zum Konzept. Quelle: Annett Meinke

Es ist alles vorbereitet in Boltenhagen, sagt der Kieler, der von seinem Heimatort nur anderthalb Stunden braucht, um vor Ort im Ostseebad zu erscheinen. Was fehlt, sind die Perspektiven. Dass die sich bald eröffnen, mit steigenden Temperaturen und steigender Impfquote, sei die Hoffnung.

Von Annett Meinke