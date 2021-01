Mit dem Wohnmobil an die Ostseeküste, im Zelt in direkter Strandnähe übernachten: Die Campingplätze in Graal-Müritz, Kühlungsborn und Rerik blicken auf eine gute Saison 2020 zurück. Die erzwungene gästefreie Zeit nutzen sie derzeit für Bauarbeiten und Renovierungen.