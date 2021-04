Hohenkirchen

Anders als die „Ostseequelle“ ganz in der Nähe, ist der Campingplatz Liebeslaube an der Wohlenberger Wiek ganzjährig geöffnet. „Unser Geschäft wird durch Corona schon sehr eingeschränkt. Auch wenn das Winterhalbjahr insgesamt nicht unsere Hauptsaison ist“, sagt Platzbetreiber Matthias Fiedler.

Seit zehn Jahren führt der gebürtige Chemnitzer gemeinsam mit seiner Frau die Geschäfte. Nach vielen beruflichen Jahren im Büro wollten die Fiedlers noch einmal ein Abenteuer wagen. Dass ausgerechnet der Platz, auf dem Matthias Fiedler als Kind gemeinsam mit seinen Eltern seinen ersten Campingurlaub an der Ostsee verbracht hatte, neue Betreiber suchte, sah das Ehepaar als gutes Omen.

Normalerweise, sagt Matthias Fiedler, sind Feste wie Weihnachten, Neujahr, Ostern und auch die Winterferien in der „Liebeslaube“ gut gebucht. Der seit vergangenen November anhaltende Corona-Lockdown, der keine Touristen in Mecklenburg-Vorpommern erlaubt, macht das unmöglich.

Matthias Fiedler, Geschäftsführer des Ostsee-Campingplatzes „Liebeslaube“ an der Wohlenberger Wiek (Nordwestmecklenburg), versucht, den Humor in der Corona-Krise nicht zu verlieren. Quelle: Annett Meinke

Buchungen immer weiter schieben

Weil die Lage nach wie vor unklar ist, müssen Fiedler und seine Mitarbeiterinnen derzeit die Buchungen ihrer Gäste von Woche zu Woche schieben. „Das ist aufwändig und nervig“, sagt Fiedler. Immer wieder Mails schreiben, informieren, fragen, ob storniert oder weitergeschoben werden soll. Dabei geht es auch um die Frage nach den Anzahlungen, die geklärt werden muss.

Manche Gäste haben nach der x-ten Umbuchung signalisiert, dass die Campingplatzbetreiber nicht mehr nachfragen sollen, sondern den gebuchten Platz für das Zelt, das Wohnmobil, die Ferienwohnung einfach immer wieder auf den nächstmöglichen Termin umbuchen sollen. Das Risiko ist ihnen vielleicht zu hoch, keinen Platz mehr abzubekommen, wenn endlich wieder Campingurlaub an der Ostsee in MV erlaubt ist.

Anfang April 2021: Leere Stellplätze auf dem Campingplatz Liebeslaube an der Wohlenberger Wiek (Ostsee, Nordwestmecklenburg). Normalerweise sind auf dem Campingplatz, der das ganze Jahr über geöffnet ist, um diese Zeit schon viel mehr Besucher. Corona-bedingt dürfen Urlauber noch nicht nach MV einreisen. Quelle: Annett Meinke

Interesse am Camping steigt seit Jahren

Dabei, sagt Fiedler, sei es aber nicht nur Corona, das das Interesse am Campen steigen lasse. „Seit wir den Platz übernommen haben, steigern sich Gästezahlen von Jahr zu Jahr. Corona hat, zumindest für uns, das Ganze im vergangenen Jahr nur ein wenig gepusht.“ Man habe, so Fiedler, mit den Gästen über den Sommer gerade so den Ausfall durch den Corona-Lockdown ausgleichen können. Andererseits jedoch seien die Sommermonate 2020 extrem arbeitsintensiv gewesen. „Das war hart am Limit.“

Die Beobachtung anderer Kollegen, dass durch Corona auch eine Art Generationswechsel bei den Campern oder Wohnmobil-Urlaubern erfolgt sei, kann Matthias Fiedler so nicht bestätigen. „Wegen des flachen Ufers, das an der Wohlenberger Wiek weit in die Ostsee reinreicht, waren wir schon immer prädestiniert für junge Familien mit kleinen Kindern.“

Camping-Laien mit zu großen Wohnmobilen

Aufgefallen sei ihm jedoch, sagt er, dass im vergangenen Jahr einige Urlauber mit großen Wohnmobilen unterwegs waren, mit deren Navigation sie offensichtlich überfordert waren. „Das waren dann wohl so Corona-Schnellschüsse.“

Die Diskussion, die die Stadt Klütz kürzlich bezüglich einer touristischen Aufwertung des Strandes Wohlenberger Wiek angestoßen hat – die in der Region die Wogen hoch schlagen lässt –, betrachtet Matthias Fiedler gelassen. „Das Stück Strand, um das es geht, ist ein bisschen weg von unserem Platz und mal schauen, was tatsächlich wird.“ Grundsätzlich aber hätte Fiedler nichts dagegen, wenn die ominösen Fress-Buden, die dort herumstehen, verschwänden und durch etwas Seriöseres ersetzt würden. Etwas, das den Tourismus in der Region mit Augenmaß positiv beeinflussen würde.

