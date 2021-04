Niendorf

“Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“, heißt es in einem – je nach Geschmack – lustigen oder etwas albernen Schunkel-Lied, in dem gekonnt wurstig über Abschiedsschmerz gereimt wird. Ganz so leicht nimmt Reinhard Riedel seinen Abschied vom Campingplatz in Niendorf am Nordwestmecklenburger Ostseestrand dann doch nicht.

Riedel, den dort fast alle nur als „Maxe“ kennen, hat seit mehr als zwei Jahrzehnten, gleich neben der Rezeption, seinen Tante-Emma-Laden betrieben. In dem gab es fast alles, was das Camper-Herz begehrt– von frischen Brötchen über abgepackte Wurst, Käse, Spirituosen, Zeitungen, Sonnenhüten, Sonnencreme und vieles mehr.

„29 Jahre war ich hier. Eine lange Zeit.“, sagt Maxe. Doch nun hat er den Laden ausgeräumt. „Irgendwann muss auch mal Schluss sein. Bin schließlich schon weit über das Renteneintrittsalter hinaus.“ Die nächste Camping-Saison an der Wohlenberger Wiek wird also ohne ihn stattfinden. Doch so ganz ohne den Platz und die alten Freunde in Niendorf zu besuchen, wird er es nicht aushalten. Muss er auch nicht. Er wohnt ja gleich nebenan, in Hoikendorf.

Von Annett Meinke