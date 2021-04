Wer auf dem Campingplatz „Ostseequelle“ in Niendorf schläft, übernachtet nahe am Meer unweit der Wohlenberger Wiek. Die Corona-Pause hat der Betreiber genutzt, um neue Pläne umzusetzen. Was Besucher in der neuen Saison erwartet, erfahren Sie hier – mit Bildergalerie.