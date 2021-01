Zierow

Der Ostseecamping Ferienpark Zierow bei Wismar ist auf Platz 46 der europaweit beliebtesten Campinganlagen gewählt worden. Damit verbesserte sich das Unternehmen von Nathalie und Nadine van Meeteren um 31 Plätze im Vergleich zum vergangenen Jahr. Ein beachtlicher Erfolg der beiden Schwestern trotz der Pandemie-Saison 2020. „Wir freuen uns sehr darüber“, sagt Nathalie van Meeteren.

Der camping.info Award wurde bereits zum zehnten Mal vergeben. Er zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche. Denn es handelt sich um einen Publikumspreis. Grundlage der Auswertung ist ausschließlich die Zufriedenheit der Campingurlauber. Sieger ist in diesem Jahr der Campingplatz in Kühlungsborn.

Nathalie van Meeteren Quelle: Haike Werfel

Bereits zahlreiche Buchungen für den Sommer

Dass Touristen, die im vergangenen Jahr in der Vier-Sterne-Anlage am Ostseestrand in Zierow Urlaub machten, gerne wiederkommen, beweisen die zahlreichen Buchungen. „Für den diesjährigen Sommer sind wir fast ausgebucht“, berichtet Nathalie van Meeteren. „Die meisten Gäste reservieren schon im Sommer fürs nächste Jahr.“

Hoffen auf das Ostergeschäft

Sie hofft allerdings, dass der Ferienpark bereits zu Ostern die ersten Gäste empfangen darf. Zu den Feiertagen startet die Tourismusbranche traditionell in die Saison. Dazu müsste der anhaltende Shutdown Anfang April aufgehoben werden. „Wir haben schon viele Anfragen. Rund siebzig Prozent der Stellplätze sind gebucht“, sagt die Campingplatz-Betreiberin. „Auch wenn der Tourismusbeauftragte des Bundes mit der Öffnung eher zu Pfingsten rechnet, bleiben wir optimistisch, hoffnungsvoll.“

Familienfreundlichkeit hat Priorität

Nachdem sie über den Jahreswechsel eine neue Heizung einbauen lassen mussten, bereiten die beiden Geschäftsführerinnen derzeit die Klassifizierung des Ferienparks für die besondere Familienfreundlichkeit vor. Die nimmt der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern für die Qualitätsmarke „Familienland MV“ vor. „Unternehmen können sich darum bewerben. Wir sind jedes Jahr dabei. Denn Familien sind ja unsere Hauptzielgruppe“, erklärt Nathalie van Meeteren.

Von Haike Werfel