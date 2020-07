Grevesmühlen

Rund 200 000 Euro Fördermittel sind die Sanierung und den Umbau der Cap Arcona-Gedenkstätte auf dem Tannenberg geflossen, die in diesem Frühjahr eröffnet worden ist. Dort wird an das Unglück im Mai 1945 erinnert, als rund 7000 Menschen in der Lübecker Bucht ums Leben kamen. Im Frühjahr wurde die Gedenkstätte eingeweiht. Doch inzwischen ist dort nicht sehr viel passiert.

Es sehe fürchterlich aus, schildert eine Grevesmühlenerin ihre Eindrücke. „Wir wollten unseren Freunden den Ort zeigen, wir haben uns geschämt. Überall Unkraut. So kann man diesen Ort doch nicht sich selbst überlassen.“ Tatsächlich breitet sich Unkraut an und auf den Wegen aus, heruntergefallene Äste liegen herum, der ganze Bereich macht einen ungepflegten Eindruck.

Die Stadtverwaltung reagierte am Montag prompt auf den Hinweis. Wie Stadtsprecherin Regina Hacker betonte, werde sich der Bauhof noch in dieser Woche des Problems annehmen. Aufgrund der Witterung hätten die Mitarbeiter reichlich zu tun, denn auf sämtlichen Flächen der Stadt würden sich Pflanzen ausbreiten.

Opfer stammten aus dem KZ Neuengamme bei Hamburg

2019 und 2020 wurde die Cap-Arcona-Gedenkstätte in Grevesmühlen durch einen neuen Weg erweitert. Dieser Weg bildet nicht nur einen neuen Zugang zur Gedenkstätte, sondern auch einen neuen Zugang zur Geschichte der Tragödie. Eine Reihe von Stelen erläutern die Hintergründe der NS-Diktatur und schildern die Katastrophe in den letzten Kriegstagen vor der Küste Nordwestmecklenburgs.

Die Opfer stammten aus allen Teilen Europas und waren im KZ Neuengamme als Arbeitssklaven des NS-Regimes zum Tode verurteilt. Es war nicht der Tod durch Gas, der in Hamburg-Neuengamme praktiziert wurde. In Neuengamme kam der Tod durch unmenschliche Arbeit und Vernachlässigung. Mit der Evakuierung des KZ auf nicht gekennzeichnete und manövrierunfähige Schiffe in der Lübecker Bucht trug die SS eindeutig die Verantwortung für den Tod der 7000 KZ-Häftlinge am 3. Mai 1945.

Entlang der Lübecker Bucht erinnern heute in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern zahlreiche Gedenkstätten an eines der letzten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkrieges.

