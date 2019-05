Am 3. Mai 1945 wurde die Cap Arcona neben weiteren Schiffen in der Lübecker Bucht von der britischen Luftwaffe bombardiert. Etwa 7000 KZ-Häftlinge kamen dabei um. An sie wird im Landkreis an Gedenkstätten in Groß Schwansee, in Grevesmühlen und in Klütz erinnert.

In den 1950er Jahren wurde in Klütz zunächst ein Gedenkstein der Familie von Plessen zum Gedenkstein für die Cap Arcona-Opfer umfunktioniert, wie Bürgermeister Guntram Jung ( CDU) informiert. In den 1970er Jahren wurde dann der heutige Gedenkstein auf dem alten Friedhof im Klützer Stadtzentrum aufgestellt. Seine Schrift verwittert zusehends.