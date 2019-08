Carlow

Seit drei Jahren lädt der Kulturkreis Carlow zu einem musikalisch-literarisch-kabarettistischen Sommerausklang ein. Am Sonnabend, 7. September, werden Künstler aus der Region und solche, die mit Carlow verbunden sind, auf der Bühne am Kirchplatz ein abwechslungsreiches Programm gestalten. Los geht es um 19 Uhr.

Zu erleben sind unter anderem Lisa Winter, die mit schrillen Chansons bereits vor zwei Jahren für viel Jubel sorgte. Reinhard Wienecke, Ulrike und Jörn Birke, Silke Schülke und Kerstin Wienecke bringen eine eigene Inszenierung auf die Bühne. Petra Haase, Heiko Preller, Bernhard Hotz und Sven Krengel knüpfen an die beliebte DDR-Reihe Jazz-Lyrik-Prosa an. Klaus Bergmann und Carmen Buck sind mit Chansons zu erleben, eigene Lieder performen Cornelia Zell und Sebastian von der Heyden. Weitere Künstler sind Wolfgang Dammers, Ulf Lorenz and Friends sowie Klaus Irmscher, Dirk Börngen (Dibo) und Martin Hellwig. Ein facettenreiches Programm erwartet die Gäste – bei schlechtem Wetter im Zelt. Getränke und Snacks werden angeboten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Mehr zum Autor

Von Petra Haase