Carlow

Es sollte das erste Open-Air-Konzert nach der Corona-Pause in Carlow werden, doch der SommerausKlang am Freitag auf dem Kirchplatz musste kurzfristig wegen schlechten Wetters abgesagt werden. „Wenn man den Wetterberichten glauben darf, erwarten uns am Abend 13 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von annähernd 90 Prozent. Am Nachmittag fällt Regen, 150 Liter alleine auf die Bühne, dazu Wind mit Böen bis 41 km“, heißt es vom Kulturkreis.

Die Kirche sei wegen der Hygieneeinschränkungen keine Alternative, weil bei den Begegnungen am Abend eine lockere Atmosphäre bei Snacks, Getränken und Gesprächen ohne Mundschutz gewünscht wird. Die Veranstalter behalten sich vor, den SommerausKlang mit Künstlern der Region Mitte September nachzuholen.

Von Petra Haase