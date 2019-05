Grevesmühlen

Durchtrainiert, erhobenen Hauptes und nach außen stark wirkend steht Carsten Stahl vor den 300 Schülern in der Grevesmühlener Mehrzweckhalle und erzählt den Regional- und Förderschülern von dem zehnjährigen Jungen. Mit roten Haaren und keiner Idealfigur wurde er zur Zielscheibe von 15-Jährigen. Er ist geschlagen, erpresst, gedemütigt worden. Niemandem vertraute er sich an, schwänzte die Schule. Alle schauten weg. Eltern. Lehrer. Schulleiter. Er ist von seinen Peinigern in eine Baugrube gejagt, schwer verletzt und bepinkelt worden – lag danach vier Tage im Koma; wollte sterben. „Und dieser kleine, zehnjährige Junge war ich“, schreit Stahl in die Halle. Alles ist still. Eine Stecknadel hätte man fallen hören.

Mit eigenwilligen Methoden will der aus dem Fernsehen bekannte Promi auf das Thema Mobbing aufmerksam machen. Und er rührt eine Vielzahl von Schülern in der Mehrzweckhalle zu Tränen, einige liegen sich schluchzend in den Armen. Dabei hatte alles so lustig begonnen, als der 46-Jährige von seinem elfjährigen Sohn und seiner achtjährigen Tochter erzählt; sie nachäfft. Als er die anwesenden Schüler nach Schimpfwörtern fragt, die nur so aus ihnen heraussprudeln, für die es Applaus gibt, über die gelacht wird. „Ich persönlich weiß nicht, was ich trauriger und beschämender finde – dass ihr all diese Worte kennt und aussprecht, ist schon erschreckend genug. Aber warum lacht ihr darüber? Warum beklatscht und feiert ihr euch? Ist das wirklich cool? Worte wie diese haben Kinder in den Selbstmord getrieben. Jeden zweiten Tag bringt sich ein Mensch wegen solcher Wörter um“, hallt es lautstark. Das sitzt. Niemand sagt mehr etwas. Niemand lacht. Niemand klatscht.

In Tränen aufgelöst geht Lena Baranczyk in der Pause zu Carsten Stahl. Die 15-Jährige ist Streitschlichterin an der Regionalen Schule „Am Wasserturm“, kennt es, wie es ist, gemobbt zu werden. Wegen ihrer Figur ist sie oft beschimpft worden. Tränenreich und stotternd entschuldigt sie sich bei dem Mobbing-Experten für ihr Lachen über die Schimpfwörter. „Das ist wahre Größe“, sagt Carsten Stahl aufmunternd.

Seine Tränen nicht zurückhalten kann auch Tim Betker. Viele längst verdrängte Erinnerungen werden wieder wach. „Ich bin in der Grundschule gemobbt worden“, erzählt der Zwölfjährige weinend. Niemandem vertraute er sich an, hat die Schuld immer auf sich genommen – bis eine Morddrohung an der Schultafel stand, berichtet er. Die Folge war ein Klassenwechsel. Heute fühlt sich der Sechstklässler stark, würde immer dazwischen gehen, wenn jemand gemobbt wird, versichert Tim. Und Carsten Stahl: ein Idol für ihn.

Zu verdanken haben die Schüler dem dreistündigen Auftritt Doris Voigtländer, Sozialarbeiterin an der Förderschule „An den Linden“ in Grevesmühlen. Im Fernsehen ist sie auf Carsten Stahl aufmerksam geworden – und schrieb ihn einfach an. „Wir wollen ein Grevesmühlen ohne Mobbing“, nennt sie ihre Intention.

Die emotionale Achterbahnfahrt ging auch an ihr nicht spurlos vorbei. Überrascht war sie vor allem von der Ehrlichkeit der Schüler. 90 Prozent der Anwesenden meldeten sich nach der Frage von Carsten Stahl, wer schon einmal gemobbt worden sei. Ebenfalls 90 Prozent nach der Frage, wer schon einmal in irgendeiner Form gemobbt hat. Und – erschreckend – zehn Prozent nach der Frage, wer schon einmal wegen Mobbing Selbstmordgedanken hatte. Das hatte Carsten Stahl im Vorfeld im Gespräch mit der OZ vorausgesagt – und es traf ein. „Das hat mich erschreckt“, gibt Doris Voigtländer zu.

Carsten Stahl – nach seinen Erfahrungen als Mobbingopfer wurde er viele Jahre selbst zum Täter – bricht auch eine Lanze für die Lehrer. „Sie werden vom Bildungssystem allein gelassen, obwohl sie tagtäglich mit Mobbing konfrontiert sind. Sie haben einen Job, um den ich sie in der heutigen Zeit nicht beneide. Behandelt sie mit Respekt, und ebenso eure Mitschüler“, spricht er mahnend zu den Schülern. „Ich kann euch bitten, mit Mobbing aufzuhören. Ihr seid aber dafür verantwortlich, es tatsächlich nicht mehr zu machen. Nur dann können wir etwas ändern.“

Dass die Schüler das auch wirklich wollen, beweisen sie mit einer Unterschriftenaktion auf einem Plakat der Carsten Stahl-Kampagne „Stoppt Mobbing“. Das wird am Schuleingang prangen und in Kopie noch einmal in jedem Klassenraum beider Schulen – zur Erinnerung an ihr Versprechen. „Ich klage nicht die Schulleiter an, die sagen, wir haben Probleme mit Mobbing an der Schule. Ich klage die an, die sagen, wir haben keine. Denn das ist gelogen. Denen ist der Ruf der Schule wichtiger als das Wohlergehen ihrer Schüler. Das ist für mich unterlassene Hilfeleistung.“

Zur Galerie Vor 300 Schülern sprach Mobbing-Experte Carsten Stahl, bekannt aus dem Fernsehen, am Dienstag in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg). Er will vor allem eines: wachrütteln.

Jana Franke