Einen künstlerischen Leckerbissen für Augen und Ohren bieten am Dienstag, 21. Juli, Ana Sojor und Dieter Klockenbusch ab 19.30 Uhr in der Kirche zu Boltenhagen. Seit 2017 bilden sie das Cello Duo Yesca.

Bach, Tango und Rock

Beide Künstler spielen eine sehr farbenprächtige und vielfältige Musik von Bach über Romantik bis hin zu traditionellen argentinischen Tangos und nun auch im Stile der berühmten „Two Cellos“ Rockmusik, die in der schönen Kirche von Boltenhagen keiner extra Verstärkung bedarf.

Kombination mit Flamenco

Ana Sojor spielt nicht nur Cello. Sie hat den Flamencotanz in jungen Jahren in Spanien erlernt und unterrichtete ihn in Hamburg und Berlin und nun auch in ihrer Galerie in Klütz. Sie wird auch an diesem Abend in der Kirche Flamenco tanzen.

Konzerte im Augst und September geplant

Dieter Klockenbusch, der in Detmold Cello studierte und in Wismar Kammermusikensembles mitbegründet hat, unterrichtet in Wismar und Lübeck. Die beiden Interpreten bestechen durch ihre außergewöhnliche Spielfreude und das enorme Temperament.

Weitere Konzerte mit dem Duo Yesca sind für den 11. August und den 15. September vorgesehen. Der Eintritt beträgt 10 Euro und Kinder bis 14 haben freien Zugang

