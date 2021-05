Grevesmühlen/Wismar

Nur noch wenige der ehemaligen Chausseewärterhäuser in Nordwestmecklenburg sehen heute noch so aus wie sie ursprünglich aussahen.

Die Häuschen, die dem Zweck der Einnahme von Wegegeld an ausgebauten Straßen dienten, haben einen Erker, der direkt an die Straße reicht. Durch die Fenster der Anbauten hatten die Wärter, die im 19. Jahrhundert mit ihren Familien in den Häuschen wohnten, eine gute Sicht in beide Richtungen der Straße. Ein Chausseebaum sperrte die Durchfahrt und wurde vom Wärter erst dann geöffnet, wenn das Wegegeld entrichtet war.

Wegegeld war Maut

Das Wegegeld war im Zuge umfassender Straßenbaumaßnahmen, die in Mecklenburg vor ungefähr 200 Jahren an Fahrt aufnahmen, entstanden. Privat finanzierte Chaussee-Baugesellschaften bauten ein Straßennetz, deren Kosten über die Abgaben refinanziert wurden.

Ab 1866 sollen sich die Einnahmen der Chausseewärter jedoch enorm verringert haben. Grund war die aufkommende Konkurrenz durch die Eisenbahn. Aus diesem Grund wurde im Jahr 1888 das Chausseegeld abgeschafft. Das Land übernahm von nun an die Kosten für die Straßen.

Mallentin an der B 105

Über das Mallentiner Chausseewärterhäuschen fand der Grevesmühlener Chronist und Geschichtsforscher Eckart Redersborg heraus, dass das Häuschen in dem Jahr, in dem das Wegegeld aufgehoben wurde, zum ersten Mal im Schwerinischen Staatskalender erwähnt wurde. „Chausseegeldeinnehmer“, wie die Wärter bis dahin hießen, waren von nun an Staatsbedienstete. Sie kontrollierten den Straßenabschnitt, für den sie zuständig waren und sorgten für Ausbesserungen der Straße. Ab 1935 hießen die Chausseewärterhäuser dann Staatsstraßengehöfte.

Wer vor 1891 Chausseewärter in Mallentin war, konnte Redersborg nicht herausfinden. Für 1891 jedoch ist ein Heinrich Bössow als Chausseewärter in Mallentin überliefert. Nach 1945 nutzten die Straßenwärter Westphal und Martau das Haus. Zuletzt wohnte ein Wilfried Sprunk zwischen 1984 bis 1987 in dem Haus. Er wollte das Gebäude damals umbauen, was nicht genehmigt worden war. Danach stand das Häuschen circa fünf Jahre leer und wurde dann von einem Antiquitätenhändler genutzt. Seit mehr als einem Jahrzehnt steht das Häuschen in Mallentin nun erneut leer.

Dieses ehemalige Chausseehaus an der B 105 in Waldeck (zwischen Gägelow und Grevesmühlen) wurde schon lange ausgebaut. Es ist noch heute bewohnt. Quelle: Annett Meinke

Weitere Chausseehäuser an der B 105

Weitere ehemalige Chausseewärterhäuser, die meisten schon lange umgebaut, finden sich in Nordwestmecklenburg zum Beispiel in Waldeck hinter Grevesmühlen, ehemals Hungerstorf, in Gägelow und Sülstorf oder in Klein Siemz nahe Schönberg. In der Grevesmühlener Zeitung Nr. 98 vom 24.06.1920 fand Redersborg ein Zitat, das offensichtlich einer damaligen Bewohnerin des Hungerstorfer (heute Waldecker) Chausseewärterhäuschens gewidmet war: „Dem Hungerstorfer Geburtstagskind ein dreimal donnerndes Hoch, dass das ganze Chausseehaus wackelt. Ob sei sick woll wat marken lett?“

Von Annett Meinke