Chef eines landeseigenen Unternehmens

Volker Bruns hat als Geschäftsführer der Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern GmbH immer wieder in Nordwestmecklenburg zu tun. Unlängst unterzeichneten er und sein Geschäftsführungs-Kollege Robert Erdmann einen Rahmenvertrag mit der Stadt Dassow. Das Ziel: Baugrundstücke für ein neues Wohnquartier erschließen und vermarkten. In der Geschäftsführung der LGE ist Volker Bruns vor allem für die kaufmännischen Belange zuständig. Das landeseigene Unternehmen mit Sitz in Schwerin beschäftigt 30 Mitarbeiter. Seit 2004 bildet es zusammen mit der Landgesellschaft MV einen Verbund zur Landesentwicklung. Was motiviert Volker Bruns bei der Arbeit? Der 63-Jährige antwortet: „Immer wieder neue Projekte machen und Kommunen helfen.“ Das sei jedes Mal eine neue Herausforderung. Seit 1992 wohnt der gelernte Diplom-Agaringenieur in Mecklenburg-Vorpommern. Er sagt, dass ihm die Menschen, die Landschaften, die Natur und die Ostsee besonders gefallen.

Von Jürgen Lenz