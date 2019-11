Mit Werken von Bach, Schubert und Brahms gestalten der Dönkendorfer Chor und der Chor der Hochschule Wismar ein Konzert zum Totensonntag in der Kalkhorster Kirche. Das Programm am 23. November beginnt um 17 Uhr.

