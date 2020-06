Christel Strefner verstärkt Pflegestützpunkt-Team in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Mit Christel Strefner verstärkt eine weitere Sozialberaterin das Team im Pflegestützpunkt Grevesmühlen. Dieses berät, wenn Angehörige durch einen Unfall, eine Krankheit oder einen Schlaganfall plötzlich zum Pflegefall werden. Ist eine Pflege zu Hause möglich? Wer kann uns unterstützen? Diese und andere Fragen kommen dann auf die Familie in Not zu.

Mit Christel Strefner kümmern sich im Landkreis nun insgesamt sechs Mitarbeiterinnen um die Beratung und Begleitung rund um das Thema Pflege. Einen Stützpunkt gibt es in der Grevesmühlener Malzfabrik und einen weiteren in der Rostocker Straße in Wismar. Im Alter oder bei Eintreten einer Erkrankung wird die selbständige Lebensführung oft stark eingeschränkt. „Diese Menschen brauchen uns und ich kann gut auf Menschen zugehen“, sagt Christel Strefner. Außerdem würden viele Menschen noch gar nicht wissen, welche Funktion die beiden Pflegestützpunkte im Landkreis haben. Ihre vorrangige Aufgabe werde es nun auch sein, die Einrichtungen noch bekannter zu machen, um auch die Menschen in abgelegenen Ortschaften anzusprechen.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ