Die Hauptstraße, die durch den kleinen Ort Christinenfeld bei Klütz führt, soll schon seit Jahren saniert werden. Die löchrige Fahrbahn sorgt für eine erhebliche Lärmbelastungen – vor allem im Sommer, wenn Urlauber und Tagesgäste die Straße nutzen.

Einen richtigen Fuß- geschweige denn Radweg gibt es im Ort ebenfalls nicht. Die Straßenbeleuchtung soll ebenfalls erneuert werden. Doch der Start der Bauarbeiten verzögert sich immer wieder. Vor einem Jahr hieß es, im September 2020 würde begonnen, eineinhalb Jahre sollten die Arbeiten dauern. Das teilte das Amt Klützer Winkel mit.

Rodung für eine Baustraße

Passiert ist bislang so gut wie nichts. Allerdings wurden für eine provisorische Straße als Umfahrung der Baustelle für die Ferienhaussiedlung in der Ortsdurchfahrt Büsche und auch einige Bäume gerodet. Dabei sollen Entwässerungsleitungen beschädigt worden sein, die Regenwasser der umliegenden Felder aufnehmen und sie zum Tarnewitzer Bach leiten. Von einem Schaden an diesen Leitungen geht zumindest Andre Kusnezow aus.

Andre Kusnezows Mietgrundstück grenzt im hinteren Gartenbereich an die künftige Baustellenumgehung. Da es eine der tiefsten Stellen im ganzen Dorf ist, hat sich über das zweite Märzwochenende viel Wasser angesammelt. Etwa einen Meter hoch stand die Brühe auf seinem Grundstück. Dabei wurden nicht nur Holz, Reifen und Gartengeräte, sondern auch ein Motorrasenmäher und ein Quad überschwemmt.

Klützer Feuerwehr musste anrücken

Daher rückte die Freiwillige Feuerwehr Klütz an, um zu verhindern, dass Öl und Benzin den Boden verseuchen. Sie pumpte etwa eine Stunde Wasser ab und sicherte Quad und Rasenmäher an einer höher gelegenen Stelle. „Eigentlich wird das Wasser vom Feld über eine Drainage aufgenommen und fließt dann durch einen Graben bis zum kleinen Teich, der hier mal war“, sagt Kusnezow. Der

Tümpel sei aber bei den Rodungsarbeiten mehr oder weniger zugeschoben worden. Der Bauausschuss der Stadt Klütz hatte allerdings darauf bestanden, dass für die Umgehung so wenig Bäume wie möglich geopfert werden sollten. „Weil das Wasser nicht abläuft, sind wir jetzt abgesoffen“, sagt Andre Kusnezow, dessen Hühner und Enten direkt an der Überschwemmung ihren Auslauf haben. Sorge um die Regenwasserkanäle hatten Christinenfelder bereits vor einem Jahr in einer Einwohnerversammlung geäußert.

Die Zeit der Pannen soll nun zu Ende sein und die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Christinenfeld endgültig beginnen. Das teilt das Straßenbauamt Schwerin mit. Einen genauen Termin kann die Behörde allerdings derzeit nicht nennen. „Zurzeit ist die Planungsabteilung damit beschäftigt, alle Voraussetzungen für die Baumaßnahme zu schaffen. Damit die Straße erneuert werden kann, ist vorgesehen für den Zeitraum der Bauarbeiten nördlich eine Behelfsumfahrt herzustellen. Weiterhin laufen aktuell Abstimmungen mit den Genehmigungsbehörden“, teilt Dezernatsleiter Michael Friedrich mit. Dass die Sanierung noch nicht begonnen habe, hänge unter anderem damit zusammen, dass noch Grundstücke, über die die Baustraße verlaufen wird, erworben werden müssen. Einige naturschutzrechtliche Belange müssten ebenfalls noch geklärt werden.

Straßenbauamt: Wir haben keine Rodung beauftragt

Dass aufgrund der Rodungen Leitungen beschädigt worden seien, kann Michael Friedrich nicht bestätigen. Vonseiten des Straßenbauamtes seien keine Fällungen oder Rodungen in Auftrag gegeben worden. Auch die Verzögerung des Baustarts sei aufgrund der zahlreichen Planungs- und Genehmigungsverfahren keinesfalls ungewöhnlich. Die Bauzeit für die Sanierung der Ortsdurchfahrt gibt Friedrich mit etwa zwei Jahren an. „Sobald wir sagen können, wann es losgeht, werden wir sofort die Anwohner informieren.“ Aber, wie gesagt, noch könne er kein Datum nennen.

Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt mit dem Bau neuer Rad- und Fußwege ist nicht nur für die Einwohner des kleinen Dorfes wichtig. Rund um den alten Speicher soll eine Siedlung mit einem Hotel, Ferienhäusern und reinen Wohnhäusern entstehen. Die jüngsten Absprachen dazu gab es im Januar in einer Sitzung des Bauausschusses. Für das Baugebiet soll bei der Erneuerung der Ortsdurchfahrt auch ein Kreisverkehr angelegt werden, um Staus auf der Landesstraße im Dorf zu vermeiden.

