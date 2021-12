Christoph D. Minke: Ein flexibler Kirchenmusiker in Schönberg

Schönberg

Der Schönberger Kirchenmusiker Christoph D. Minke stellt sich immer wieder neuen Herausforderungen – gerade in der Pandemie. Der 56-Jährige passt Programm und äußeren Rahmen von Veranstaltungen den häufig wechselnden Corona-Regeln an. Flexibilität zeigt er auch beim traditionellen Turmblasen im Advent. Normalerweise spielt der Bläserchor auf dem Turm der Sankt-Laurentius-Kirche. Das ist diesmal aber aus bautechnischen Gründen nicht möglich. Was also tun? An anderen Orten spielen. Am Sonnabend, den 18. Dezember, musiziert der Bläserchor ab 17 Uhr am Teich in Thandorf. Bei schlechten Wetter weicht die Gruppe in die Kirche in Schlagsdorf aus. Man ist ja flexibel.

Seit 1990 arbeitet Christoph D. Minke als Kirchenmusiker in Schönberg. 2015 wurde er zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Orgel spielt er bereits seit 1974. Als Zwölfjähriger übernahm er regelmäßig den Organistendienst in seiner Heimatgemeinde in Brandenburg.

Von Jürgen Lenz