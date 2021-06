Citynacht: Grevesmühlen feiert bei Musik und Shopping-Tour

Grevesmühlen

Gut gefüllt war am Freitagabend der Marktplatz in Grevesmühlen. Auch in den Straßen der Innenstadt fanden sich mehr Menschen als sonst um diese Zeit ein. Das hatte seinen besonderen Grund: Bei der von der Stadt und dem Gewerbeverein ausgerichteten Citynacht konnten die Menschen länger als sonst, nämlich bis 20 Uhr, in den Geschäften shoppen gehen. Außerdem bekamen sie musikalische Unterhaltung noch gratis dazu geboten.

Geschminkte Gesichter und Ballontiere

„Es ist sehr schön, dass die Citynacht stattfindet. Das gefällt mir“, meinte zum Beispiel Michaela Frenz. Die junge Frau aus Grevesmühlen stand da gerade beim Kindertheater Blumenthal aus Gägelow. Ganz genau schaute sie hin, wie hier Astrid Wolfram ihrer siebenjährigen Tochter Jamie ein Sommergesicht schminkte. Währenddessen war Katrin Rienow vom gleichen Theater damit beschäftigt, für die Kinder Ballonmodellagen herzustellen. Auch sie hatte kräftig zu tun und konnte sich über Arbeit nicht beklagen. Auch ungewöhnliche Wünsche erfüllte sie mit ihrer Kreativität gerne. So wollte zum Beispiel ein Mädchen ein Zebra haben. „Dafür fand ich ebenfalls eine Lösung“, so Rienow.

Vor allem der Marktplatz war in der City-Nacht gut besucht. Quelle: Dirk Hoffmann

Gelöste Stimmung beim Live-Konzert

Die Grevesmühlener Citynacht hatte da schon längst richtig Fahrt aufgenommen. Nicht zuletzt dank der musikalischen Einlagen. Vor dem Restaurant „ Altes Rathaus“ in der August-Bebel-Straße war es die Band Gleis 4 aus Grevesmühlen. Mit den Musikern ging buchstäblich die Post ab. Sie legten sich mächtig ins Zeug, spielten einen Song nach dem anderen. „Wir haben Riesenappetit und sind überglücklich, wieder auftreten zu können“, hatte Daniel Wiesjahn unmittelbar vor dem ersten Auftritt nach über einem Jahr Corona-Pause noch gesagt. Dann ging es auch schon los. Mit jedem weiteren Titel stieg die Stimmung. Das Publikum kam richtig in Schwung. Der Funke sprang schnell über. Auch, weil beide Seiten, sowohl Publikum als auch Musiker, auf solche Erlebnisse lange verzichten mussten. „Ich finde es gut, dass Grevesmühlen so etwas macht. In dieser Zeit ist es ein Alleinstellungsmerkmal“, so Band-Mitglied Maik Reschke. Da störte es auch nicht, dass alles sehr kurzfristig geschah und nur eine Probe vor diesem Abend möglich war.

Geschichte der Citynacht Unter dem Motto – „laufen, kaufen, feiern“ hatte am 9. Mai 2009 die 1. Citynacht in Grevesmühlen stattgefunden. Die Idee war, dass die Menschen an diesem Tag länger einkaufen konnten und bei diesem Event noch einiges geboten bekamen. Dazu gehörte in den ersten Jahren auch ein Stadtlauf, später wurde daraus ein Inklusionsparcours durch die Innenstadt. 2019 hatte es die letzte Citynacht in Grevesmühlen gegeben, da sie 2020 der Pandemie zum Opfer fiel. Aufgrund von Corona fand sie jetzt 2021 erst im Juni statt.

Musik von Lindenberg bis Maffay

Ähnlich war es bei Matze Buhse und Andi Ziehn, die gegenüber vom Cafè Körner mit Deutsch-Rock von Peter Maffay bis Udo Lindenberg auftraten. „Wir freuen uns, nach Corona wieder spielen zu können“, so Buhse. Eine Freude, die die Musiker mit dem Publikum teilten. Das ging bei diesen Songs begeistert mit. Und legten die beiden gerade eine kurze Pause ein, dann klang nur wenige Meter entfernt in der gleichen Straße irische und keltische Folklore mit der Band „Folkman“ aus Krakow am See. Paul Pingel und Renè Kähler sangen zwar erstmals in Grevesmühlen. Die Region kannten sie aber von Auftritten bei Gastwirt Zoltan Szekely im nahe gelegenen Roxin bereits.

Rene' Kähler (l.) und Paul Pingel von der Band "Folkman" aus Krakow am See boten irische und keltische Folklore in der Wismarschen Straße dar. Quelle: Dirk Hoffmann

Eine Tasse mit der Citynacht

Geboten bekamen die Besucher der Grevesmühlener Citynacht aber noch einiges mehr. So hatten sie zum Beispiel die Möglichkeit, im Fotogeschäft von Udo Meier eine eigens für die Citynacht kreierte Tasse zu erwerben. Außerdem konnten sich die Kinder neben dem Schminken und der Ballonmodellage auf der Hüpfburg auf dem Markt austoben, am Glücksrad der Stadtwerke Preise gewinnen oder beim Werfen von Ringen, zu dem die Stadtbibliothek vor dem Rathaus eingeladen hatte, ihr Können zeigen. Das tat zum Beispiel der vierjährige Hannes, der sich dabei sehr geschickt anstellte.

Sänger Matze Buhse (45): "Wir freuen uns, nach Corona endlich wieder spielen zu können." Quelle: Dirk Hoffmann

Christine und Stefan Wiesjahn waren aus dem brandenburgischen Birkenwerder angereist und von der City-Nacht begeistert. Quelle: Dirk Hoffmann

Für Essen und Getränke war bei der Citynacht ebenfalls gesorgt. Neben Schaschlik oder auch selbst gebranntem russischen Wodka Samagon von der Lidahilfe ließen sich auf dem Marktplatz viele Besucher das kühl gezapfte Bier von Uwe Gödel schmecken.

Viele Kunden trotz Hitze

„Wir sind zufrieden. Dass trotz der Hitze so viele Menschen kommen, damit hatten wir nicht gerechnet“, zog Danny Zepuntke von seinem Sport- und Angelgeschäft ein positives Fazit der Citynacht. Das tat auch Optikermeister Andreas Schön, der ebenfalls einen guten Zulauf hatte. Und Ulla Altmann, Betriebsleiterin von Hörgeräte Kersten, das an diesem Tag die Eröffnung seines Service-Points in der Wismarschen Straße 23 (ehemals Foto Pleines) feierte, konnte sich über zu wenig Besucher ebenfalls nicht beklagen.

Zu kurzfristig angesetzt

Es gab aber auch kritische Stimmen. „Ich bin für jedes Event zu haben. Die Citynacht war aber zu kurzfristig angesetzt, sodass ich sie nicht mehr vorbereiten konnte. Außerdem war der Termin äußerst ungünstig gewählt“, fand DIBU-Chef Dirk Budack. Denn dieser Freitag war auch der letzte Schultag, wo Zeugnisübergaben und andere Veranstaltungen stattfanden. Leute, die bereits daran teilnahmen, haben dann am Abend gefehlt, so Budack.

