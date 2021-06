Dassow

Claudia Brötzmann ist die erste Amtsjugendfeuerwehrwartin in der Geschichte des Schönberger Landes. Die Jugendfeuerwehrwarte aus dem Amtsgebiet haben die 32-Jährige einstimmig gewählt. Sie soll die Ausbildung des Nachwuchses fördern und Veranstaltungen fördern, so den Kinder- und Jugendfeuerwehrtag im Schönberger Land, das Fit-for-Fire-Sportfest und die Abnahme des Leistungsabzeichens „Jugendflamme“. Ihre weiteren Aufgaben: Öffentlichkeitsarbeit betreiben und die Interessen der Jugendfeuerwehren gegenüber dem Kreisjugendfeuerwehrausschuss vertreten. „Ich bin seit 2001 bei der Feuerwehr“, erklärt Claudia Brötzmann.

Sie fing selbst in einer Jugendfeuerwehr an – in ihrer Heimatstadt Dassow, wo sie sich seit 2017 als Jugendfeuerwehrwartin engagiert. In den letzten Jahren hat sie auf Amtsebene viele Aufgaben übernommen, die sie nun offiziell hat. Nach ihrer Auskunft haben zwölf Wehren im Schönberger Land eine Nachwuchsabteilung.

Von Jürgen Lenz